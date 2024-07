Nejde vám to dnes v práci? Jděte na společný oběd s kolegy, budete produktivnější

Zaměstnanci, kteří jedí společně, jsou produktivnější. Říká to studie americké Cornellovy univerzity. Ta zkoumala, jak fungují týmy amerických hasičů, kteří společně obědvají. Členové hasičských čet, kteří společně jedli, podávali lepší výkony než ti, kteří jedli samostatně. Pokud to funguje u hasičů, proč by to mělo být jiné v kanceláři?

"Společné obědy pomáhají rozptýlit stres a načerpat novou energii, což se pozitivně odráží na výkonnosti celého týmu. Obědová pauza je příležitost k tomu zjistit, jaký má kolega den, nebo jiné neformální komunikaci, která může výrazně přispět k soudržnosti týmu a posilovat firemní kulturu. Společné jídlo je důvěrnější činnost než prohlížení excelovské tabulky či meeting. Z hlediska evoluce má společné stolování dlouhou tradici, která pokračuje i na dnešních pracovištích," přiblížil Kevin Kniffin, jeden z autorů studie.

Zpříjemnění oběda v práci se firmám vyplácí

Firmám se investice do příjemného prostředí ke stolování, firemních kantýn či příspěvků na obědy výrazně vyplatí. Na 72 procent respondentů v průzkumu Work in America vnímá pozitivně, pokud zaměstnavatelé dbají o zdravý životní styl svých zaměstnanců. Potvrzují to i data nasbíraná za rok 2023. K tomu patří také dodržování pauzy na oběd a péče o zdravé stravovací návyky. K tomu, aby si zaměstnanci mohli dopřát plnohodnotný oběd, pomáhá i rozvoz s rychlým doručením, díky kterému mají zaměstnanci přístup ke kvalitnímu a vyváženému jídlu každý den.

Obědová pauza zlepšuje fyzické i duševní zdraví

Více než 90 procent dotázaných ve studii Tork Institute uvedlo, že je pro ně obědová pauza relaxem a jsou po ní připraveni opět se naplno pustit do práce. Zvednout oči od práce, projít se do společné kuchyňky, promluvit si s kolegy u teplého jídla pomáhá také s kreativitou, protože zaměstnanci změní prostředí, ve kterém byli celé dopoledne, a mohou přijít s novými nápady či pohledy na práci. Navíc mají zaměstnanci, kteří jsou svým zaměstnavatelem podporováni v tom, aby v klidu obědvali, ke své firmě lepší vztah. Uvedlo to 81 procent dotázaných. Chtějí být součástí své firmy, podílet se na jejím růstu a případně ji doporučit potenciálním uchazečům.

To, že v Česku se obědové pauzy těší velké oblibě, potvrzují i data z doručovatelské služby jídel - objednávek v této době roste více než 2,5násobně, což je mimochodem české specifikum. V jiných zemích, jako je Itálie, Španělsko a Francie, jsou dlouhé obědové pauzy přímo zakořeněné v tradici a často procházejí i do siesty. U nás sice tříhodinové obědy tak běžné nejsou, je ale nepochybné, že se vyplatí najít si na jídlo čas a nevěnovat se při něm práci, ale spíš ho strávit společně s kolegy. Odpoledne se vám možná bude pracovat lépe.