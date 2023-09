Jaký je parfém Miss Dior Absolutely Blooming?

Parfém jako žádný jiný. Miss Dior Absolutely Blooming mezi takové rozhodně patří. Řadí se mezi stálice na trhu, po bok takových ikon jako Lancôme La Vie est belle a La Nuit Trésor, Giorgio Armani Sì, Dolce&Gabbana The Only One a dalších. Všechny tyto parfémy mají něco společného - vsází na sladké tóny. Stejně tak Miss Dior Absolutely Blooming.

Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Žena.cz neovlivňuje jeho obsah a není jeho autorem.