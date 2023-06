Jaké trendy v kosmetice poletí v létě 2023? Nebuďte za šedou myšku a rozbalte to

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv styl malování, před samotným líčením by měla být pleť na tváři dokonale odlíčená a hydratovaná. Má to hned několik důvodů. Kdybyste na tvář aplikovali pudr, určitě by vytvořil nehezké šupinky a působili jste unaveně nebo jako z cirkusu. Věřte, že méně je někdy více a všechny barvičky k sobě prostě nejdou.

Když jdete večer na party

Vyrážíte-li na večírek, nemusíte dělat kompromisy. Vždy budete nejkrásnější žena, protože se můžete u líčení odvázat. Experimentování se meze nekladou. Jen nezapomeňte, že by mělo líčení ladit s outfitem, šperky a lakem na nehty, ale to je snad každé dámě zřejmé. Na party upoutáte pozornost v temnějších stínech a s leskem na očních víčkách. Klidně se dekorujte všemožnými třpytkami a perličkami. Od věci nejsou ani extravagantnější šperky. Určitě vyzkoušejte tvarovací gel na obočí a rtěnku nezvyklé barvy. Klidně použijte odstín, který byste si přes den normálně nevzaly.

Bez rtěnky to nikdy není ono

I když se některé dámy pravidelně nelíčí, mají rtěnku, pak si přidají jako nejkrásnější žena. To je prostě základ. Letos poletí temně karmínová a produkty s ombré efektem, jehož stěžejním kamenem je tmavá kontura. Pokud nepatříte k vyzývavým typům, zalíbí se vám lesky na rty s ledovým nebo perleťovým odstínem. Sluneční svit zdůrazní konturu vašich rtů.

Stíny na očích v barvách léta

Večerní líčení může být výraznější, nicméně přes den byste měly sáhnout pro odstíny modré a fialové. Jak by se vám líbila šeříková, temně fialová nebo petrolejově modrá? V posledních letech se vrací do módy výraznější linky, což ocení zejména ženy střední generace, protože na ně byly kdysi zvyklé. Jen s tím rozdílem, že mohou být i v temně modré barvě.