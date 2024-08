Jak to bylo ve skutečnosti s Bodiem a Doylem? A kdo vyvolával dusno na place?

Je tomu už téměř padesát let, co na československých obrazovkách zazářilo dnes již legendární duo z britského seriálu Profesionálové. Odvážní, charismatičtí, se šarmem a srdcem na pravém místě. Takoví byli a jsou agenti Raymond Doyle a William Bodie ze zvláštního oddělení CI5 britské policie. S každým případem se vypořádají, jsou sebejistí, schopní a navíc vtipní. Pod velením majora Cowleyho jsou neporazitelnou trojkou v boji proti zločinu. Akční seriál se stal legendou, jejíž jedinečné kouzlo potvrzuje každá repríza. A na tu se mohou těšit diváci Televize Seznam. Ta totiž do svého programového schématu zařadila na podzimní sobotní večery hned dva díly tohoto světově proslulého seriálu. Startuje se 31. srpna ve 20:10 hodin.

Nepřátelství mezi hvězdami

I když to na obrazovce vypadalo, že jsou Lewis Collins coby Bodie a Martin Shaw v roli Doyla nerozlučnými parťáky, skutečnost byla úplně jiná. Podle některých zdrojů mezi herci panovalo napětí, které by se dalo krájet. Collins, známý svým drsným charismatem, byl pro Shawa příliš dominantní. Shaw si dokonce několikrát stěžoval, že natáčení s Collinsem bylo velmi obtížné a že ho unavovalo být neustále v jeho stínu. Takže to, co před kamerami nebylo vidět, se po skončení záběru rozhořelo naplno. Fanoušci neměli přitom o neshodách mezi herci nejmenší tušení. Jenže nakonec už ani jeden z nich nemohl dál. Vše se dostalo až tak daleko, že seriál musel být v roce 1981 ukončen. Vzájemnou averzi už herci zkrátka nemohli déle snášet a skrývat. Paradoxem je, že Collins byl do role Bodieho obsazen až poté, co dva herci před ním roli odmítli. Konkrétně se jednalo o Garetha Hunta a Anthonyho Andrewse.

Životní prokletí

Role v Profesionálech ale herce natolik životně spojila, že nakonec svá ega dokázali potlačit a stali se z nich přátelé. Sice až s odstupem několika let od poslední klapky kultovního seriálu, ale přece. Možná je spojilo společné "proletí", jak se v rozhovorech často vyjadřovali o Profesionálech. Ani jeden z nich se totiž vlastně nikdy nedokázal vymanit ze škatulky britských agentů. Collins se dokonce nechal slyšet, že role Bodieho mu zničila kariéru. Po několika pokusech to nakonec vzdal a v roce 1990 pověsil herectví definitivně na hřebík. Zemřel v listopadu roku 2013. Martin Shaw se po Profesionálech na chvilku zaměřil více na divadlo, pak se ale vrátil na televizní obrazovky a zahrál si ještě v několika relativně úspěšných kouscích. Poslední film natočil v roce 2017. Shaw ale namluvil i mnoho audioknih a moderoval pořady na Discovery Chanel věnované létaní, které je jeho velkou životní vášní. Příští rok v lednu oslaví 80. narozeniny, a to po boku své již třetí manželky.

Zakázané epizody a cenzura

Ačkoli Profesionálové lámali rekordy sledovanosti, ne každý díl se v době svého vzniku dostal na veřejnost. Některé epizody byly dokonce zakázány kvůli kontroverznímu obsahu, který byl v té době považován za příliš násilný nebo politicky nekorektní. Scénáře, které obsahovaly zmínky o terorismu, korupci ve vládě nebo zneužívání moci, byly často předmětem cenzury. Veřejnost je mohla spatřit až po letech, když se z Profesionálů stal kultovní klenot. A vy si ho můžete znovu připomenout, když si od srpna až do prosince zapnete v sobotu večer Televizi Seznam.