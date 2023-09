Jak si užít zábavný večer s partnerem? Zahrajte si společenské hry pro dva

Oblíbené hry ve verzi pro dva

Rádi na akcích s přáteli hrajete společenskou hru Krycí jména? Cílem této oblíbené hry je odhalit tajné agenty a díky verzi duet si ji můžete zahrát pouze se svým partnerem. Mezi společenské a stolní hry, které si lze zahrát ve dvou, patří také upravená verze hry Bang!, ve které se proti sobě postaví muži zákona a bandité. Ve verzi pro dva existuje také strategická hra 7 Divů světa. Tato karetní hra vás společně s partnerem přenese do starověku, kde budete postaveni proti sobě.

Erotické hry pro páry

Myslíte si, že se při hraní společenských her nemůžete červenat a budovat mezi sebou a partnerem hlubší pouto? To jste pak ještě určitě nehráli hru Partnerské hrátky. O tom, že při jejím hraní vám bude skutečně horko, svědčí i to, že je vhodná pro hráče starší 18 let. Dokážete splnit všechny úkoly nebo vám v tom budou bránit vaše zábrany?

Vědomostní hry pro milovníky televizních soutěží

S partnerem si můžete užít také soutěžní večer ve dvou, kdy se při hraní přenesete do televizního studia a budete čelit otázkám, jež prověří vaše znalosti.

Zahrajte si například:

AZ Kvíz,

Desítku,

Na lovu,

Timeline.

U které společenské hry se rozhodnete strávit s vaším partnerem večer, záleží pouze na vás. Zahrajete si oblíbené hry ve verzi pro dva hráče, vrhnete se do plnění lechtivých úkolů nebo si dáte vědomostní souboj po vzoru oblíbených televizních soutěžních pořadů? Pravidelné hraní libovolných společenských a stolních her posiluje vaše vzájemné pouto a přinese vám spoustu zábavy.