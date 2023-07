Jak si naplánovat cestu napříč Evropou?

Hledejte letenky s dostatečným předstihem

Ať už toužíte procestovat jakýkoliv kus světa, vždycky je dobré, pokud s hledáním letenek začnete již pár měsíců před plánovaným výletem. Lze samozřejmě sehnat letenky i těsně před odletem, s velkou pravděpodobností vás ale vyjdou na mnohem víc peněz. Letecké společnosti jsou si totiž moc dobře vědomi toho, že pokud někam chcete letět v konkrétní den, jste většinou ochotni si letenku pořídit i bez ohledu na cenu. A tak bývají letenky na poslední chvíli o poznání dražší než několik měsíců předtím.

Vsaďte na vyhledávače letenek

Nejověřenějším způsobem, jak efektivně hledat last minute letenky či levné letenky, je jednoznačně hledání pomocí vyhledávače letenek. Ten hravě dokáže rozlišovat mezi nejvýhodnějšími nabídkami letenek nebo nejrůznějšími "promo-akcemi" leteckých společností. Vyhledávač, který je vám k dispozici na stránce eSky, prochází nabídky ze stovek leteckých společností a přináší vám vždy jen to nejlepší řešení. Díky tomu budete mít možnost porovnat ceny různých dopravců, nízkonákladových i tradičních leteckých společností, včetně nabídky charterových letů, a vybrat si tak letenky, které jsou pro vás nejvhodnější. Navíc vám eSky garantuje jednoduchý proces rezervace letenek, a tak to hravě zvládne úplně každý. Letenky eSky (viz. https://www.esky.cz/letenky) jsou tedy skvělým řešením pro všechny nadšené cestovatele i ty, kteří plánují svou vůbec první cestu letadlem.

Cestujte s nízkonákladovými společnostmi

Nepotřebujete během letu žádný velký luxus a důležitější je pro vás nízká cena? Vsaďte na nízkonákladové letecké společnosti! Ty poskytují letenky za výrazně nižší cenu než jejich konkurence, a tak se létání s nimi skutečně vyplatí, i když se nebude jednat o nejpřepychovější způsob přepravy. Nízkonákladové letecké společnosti, jako je Wizz Air, Ryanair, Eurowings, Norwegian nebo easyJet, vás dopraví na dané místo bezpečně, rychle a za zanedbatelnou částku. Například letenky do Paříže (zde: https://www.esky.cz/letenky/0/0/ci/par/pariz) nabízí tzv. nízkonákladovky výhodně téměř po celý rok.

Další tipy, jak během létání ušetřit

Značnou sumu lze ušetřit i na termínu odletu. Zatímco o víkendu jsou většinou z důvodu vysoké poptávky letenky poměrně předražené, uprostřed týdne lze za palubní lístek ušetřit stovky až tisíce. Obzvlášť v ranních hodinách bývají lety cenově nejpřijatelnější. Za vůbec nejhorší den pro létání se z hlediska financí považuje pátek a neděle. Pokud je to možné, raději se těmto dnům vyhněte. Naopak v týdnu vás mohou letenky do Verony, letenky do Říma, letenky do Amsterdamu nebo letenky do Barcelony (viz. https://www.esky.cz/letenky/0/0/ci/bcn/barcelona) stát sotva pár korun.