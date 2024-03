Inspirace pro ni i pro něho: Mámy z bulváru a hokejové Zaostřeno na play off

Hokejová tuzemská sezona spěje ke svému konci a boje o titul přináší další porci zápasů, na které možná váš partner kouká častěji, než by vám bylo milé. Přesně pro tyto případy pro vás máme tip v podobě žhavé novinky, která vychází jednou za dva týdny na serveru Super.cz. Řeč je o video pořadu s názvem Mámy z bulváru, který vychází také ve formě klasického audio rozhovoru a je dostupný ve všech podcastových aplikacích.

A co se v něm dozvíte? Například to, jak zpěvačky Jitka Boho a Michaela Gemrotová Štiková dokážou skloubit mateřství a muzikál. Kromě svých ratolestí navíc proberou i svoje partnery. V díle s Anetou Vignerovou přijde řeč na nevěru, o svých nečekaných těhotenstvích promluví herečky Michaela Tomešová a Aneta Krejčíková.

Pořadem zaměřeným na mateřství, rodičovství i vztahy, které příchod dítěte zásadně ovlivní, provází moderátorka Lucie Černá. Těšit se můžete na diskuze o tom, zda je třeba stanovit dětem hranice hned po jejich narození, nebo je naopak nechat, aby si své mantinely určovaly samy. Zjistíte, co si myslí slavné matky o fyzických trestech či výchovném plácání přes zadek, nebo kdo děti zpravidla víc rozmazluje. Tabu nebude ani to, jak přátelství žen může poznamenat rozdílný styl výchovy nebo co v Česku obnáší život celebrity.

Dalšími oblíbenými pořady, které přináší server Super.cz, jsou i Superchat, Retro jízda, Agáta a Vincent: Taky názor, Flashback či Fashion Boss. Poslední jmenovaný by vám rozhodně neměl uniknout, pokud máte rádi módu. Stylista Filip Vaněk si v pořadu nebere servítky a pěkně od plic řekne, co si myslí o oblékání celebrit. Zhodnotí outfity českých hvězd a probere nejnovější módní trendy. S pořadem Flashback si zase připomeňte kauzy, jimiž žil český šoubyznys v minulosti, a zjistíte, jak jsou na tom jejich aktéři dnes. Pořad Superchat přináší rozhovory s osobnostmi, o kterých se zrovna mluví a sourozenci Agáta Hanychová a Vincent Navrátil v pořadu Agáta a Vincent: Taky názor probírají a komentují nejen zásadní kauzy českého a zahraničního šoubyznysu, ale vytáhnou i rodinné záležitosti.

Plusové body vám přihraje pořad Zaostřeno na play off

Pokud vás tuzemské celebrity a šoubyznys nechávají zcela chladnými, můžete se blýsknout znalostmi z ledové plochy. Na webu Sport.cz totiž nově běží pořad s názvem Zaostřeno na play off, který se věnuje finálovým bojům o český hokejový titul. Vážné i odlehčené pohledy na soupeření o zlato rozebírají redaktoři Jan Škvor, Martin Kézr a Robert Sára. Společně se svými hosty pak analyzují konkrétní sestřihy a momenty z dění na ledě. Ve studiu se v roli komentátorů objeví bývalí hokejisté Jaroslav Bednář a Milan Antoš, šéf komise rozhodčích Vladimír Pešina nebo trenéři a reprezentanti. Nastudujte si první díl a budete doma za hvězdu!