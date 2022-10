Trapasy influencerů. Za dokonalými fotkami na Instagramu stojí pády a vtipné pózy

Téměř pět milionů sledujících má instagramový účet Influencers in the wild neboli Influenceři v divočině. Najdete na nich videa zachycující odvrácenou stranu dokonalých fotografií a videí, které jinak získávají tisíce lajků. Podívejte se do galerie.