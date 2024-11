Erotický horoskop: Berani jsou nespoutaní, Štíři nemají rádi rychlovky

Co člověk, to originál. Přesto existuje několik základních rysů, na kterých se určité skupiny lidí shodnou. Konkrétně mám na mysli dvanáct osobnostních typů rozdělených na základě data narození, resp. znamení zvěrokruhu.

Charakteristika jednotlivých znamení je poměrně obsáhlá a svou roli hraje ještě celá řada dalších faktorů. Nicméně v obecnějším smyslu můžeme pro každé konkrétní znamení vyjmenovat pár vlastností, které jsou pro ně typické.

Týká se to jak povahových, tak i fyzických rysů, sexuální apetit nevyjímaje. Jací jsou Berani v posteli a co do vztahu dokáže vnést žena Vodnářka? Jsou opravdu Blíženci rozdvojené osobnosti a Panny příliš puntičkářské?

K milenecké tematice jednotlivých znamení zvěrokruhu více v naší grafice.