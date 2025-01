Cvičení podle znamení zvěrokruhu: Jaký druh pohybu bude bavit právě vás?

Nový rok a novoroční předsevzetí… Zná to pravděpodobně každý z nás. Otázkou zůstává, nakolik se původní plán daří plnit. Patří-li do vašeho seznamu přání "začít se hýbat", máme pro vás tip. Co takhle vyzkoušet cvičení podle vašeho slunečního znamení?