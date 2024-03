Hledáte spolehlivého a levného dodavatele zlata?

Ale pozor, prodejna je ve druhém patře! Nikoliv v přízemí. Abyste nezabloudili, použijte služební vchod (z ulice u Obecního domu) hned vedle výlohy Blanky Matragi a nechejte se vyvést výtahem do druhého patra. Za nízké ceny získáte zlato i v Brně, v ikonické cihlové budově Dornych, vedle Vaňkovky.

Právě nízká cena a vysoké skladové zásoby přivádí k tomuto tradičnímu prodejci investičního zlata a stříbra nové zájemce o bezpečné uložení finančních prostředků do drahých kovů. Že jsou ceny zlatých cihel a zlatých mincí u tohoto prodejce skutečně nejnižší, se můžete přesvědčit na stránce investiční zlato. Ceník v euro je na stránce investičné zlato.



Přízemní cenou zlata se tento prodejce výrazně odlišuje od ostatních nabídek na trhu. Potvrzuje to i jeho umístění na prvním místě loňského srovnání finančních produktů v kategorii prodejců drahých kovů (soutěž pořádá server Finparáda společnosti Scott & Rose).

Proč vůbec investovat do zlata?

Lidé se zlata častokrát bojí. Myslí si, že je potřeba mít našetřené statisíce a také mít dostatečné znalosti pro výběr správného investičního kusu. Obě obavy jsou ale liché. A existuje řada dobrých důvodů, proč do zlata investovat.

Diverzifikace portfolia

Dát všechna vejce do jednoho košíku - aspoň z hlediska investic - je vždy riskantní. Pokud například investujete do S&P 500 a tento index klesá, klesá i vaše celkové bohatství. Jestliže jste vložili peníze do bitcoinu a jeho cena se propadla, opět jste bez peněz. Právě proto je tak důležité investovat do více různých komodit. Ideálně do takových, které nejsou korelované. A právě zlato se chová jinak než akcie nebo jiné investiční prostředky. Tím se ostatně dostáváme k dalšímu důvodu.

Bezpečná ochrana financí v krizích

V dobách krizí, kdy hodnoty všeho klesají, zlato upevňuje svou pozici. Viděli jsme to v době, kdy přišel covid, a i nedávno v začátku izraelsko-palestinského konfliktu. Ten začal na začátku října 2023 a počínaje 8. říjnem (dnem po prvním útoku) ceny zlata vyskočili z 1809 USD na 1983 USD za unci, to znamená rychlý 5% nárůst. Odborníci předpokládají, že i v roce 2024 se budou investoři nadále obracet na bezpečná aktiva, jako je zlato. Máme tu stále trvající izraelsko-palestinský konflikt, podobně válku na Ukrajině, obchodní napětí mezi USA a Čínou.

Ochrana proti pokračující inflaci

Zlato je dobře známé také jako inteligentní zajištění proti inflaci, které vám umožní zachovat bohatství, i když papírová měna ztrácí svou kupní sílu. To proto, že je ho málo. Nelze ho vytvořit víc, na světě ho existuje jen omezené množství, takže nemůže být znehodnoceno převisem nabídky.

Zlato je obecně doporučováno pro dlouhodobější investice, a to právě díky tomu, že dokáže vaše úspory dlouhodobě ochránit před inflací.

Vysoká likvidita

Zlato, pokud se tedy bavíme o investičních mincích a slitcích, je vysoce likvidní. Fyzické zlato máte uložené doma (nejlépe v trezoru), a kdykoliv potřebujete, proměníte ho zpět na peníze. Jste nezávislí dokonce i místně, protože se zlatem se obchoduje po celém světě. Neohrozí vás tedy ani pád měny nebo jakákoliv jiná recese.

Kupujte jedině zlaté slitky a mince

Existuje spousta způsobů, jak koupit zlato. Dají se koupit ETF zlata, různé podílové fondy se zlatem, akcie zlato těžících společností atd. Správná cesta k nákupu zlata je však jen jedna: kupte si zlaté mince nebo slitky. V e-shopu zlatemince.cz najdete velký výběr a nemusíte si dělat starosti o originalitu. Jde o ověřeného prodejce s dlouhou historií na českém i slovenském trhu.