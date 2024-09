Grilovací sezona ještě nekončí: Pochutnejte si na grilované zelenině s výtečným dipem

Při každém grilování přitom nezapomeňte na kvalitní zeleninu. Dá se z ní připravit čerstvý salát, ale skvěle chutná i jako grilované podobě ať už jako příloha k masu či sýru nebo samostatné jídlo.

Když ji dobře upravíte, zachová si zelenina důležité vitaminy, bude příjemně křupavá a nikdo jí neodolá. Poradíme vám, které druhy se hodí na gril a co udělat pro to, abyste si pochutnali co nejvíce.

Začněte nákupem

Nemusíte pokaždé grilovat jen papriky, cukety, kukuřici nebo žampiony. Určitě budete překvapeni třeba chutí grilované kedlubny, rajčat, fazolových lusků, lilku, patisonu, řepy, dýně, cibule, česneku nebo chřestu. Skvěle chutnají i brambory. Každá zelenina ale vyžaduje jinou úpravu a rozdílný čas přípravy. Až půjdete nakupovat, hledejte kvalitní suroviny. Spolehlivě je poznáte podle označení BIO, které znamená původ z ekologického zemědělství a zaručuje, že v koupené zelenině nebudou stopy chemických hnojiv či postřiků. Zároveň také podpoříte zemědělství, které produkcí potravin neznečišťuje životní prostředí, ale naopak přírodu pomáhá zachovat v dobrém stavu. Pro kvalitní zeleninu se můžete vypravit nejen do obchodních řetězců, kde je běžně k dostání, ale také přímo k lokálním farmářům.

Příprava krok za krokem

Celý proces přípravy i samotného grilování by měl být rychlý, aby zelenina neztratila důležité vitaminy. Některé tvrdší druhy, jako je například mrkev nebo řepa, můžete krátce před grilováním předvařit, tím se vše urychlí a ugrilujete je za zhruba dvacet minut. Měkká zelenina jako cuketa či houby jsou k podávání připravené zhruba kolem deseti minut.

Zeleninu nakrájejte na přibližně stejné kousky, některé druhy jako je cuketa nebo lilek je třeba posolit a nechat "vypotit". Uvolní se z nich přebytečná tekutina, kterou pak jednoduše otřete ubrouskem. Mezi tím si připravte olej. Jednak se díky němu zelenina nepřipálí a také se jeho prostřednictvím lépe vstřebají do organismu všechny důležité látky. Ideální je olivový olej smíchaným s trochou vody. Klidně ale můžete zkusit také olej arašídový, hořčičný, dýňový a další zajímavě a nevšedně ochucené druhy.

Opatrně s kořením

Většina kuchařů se shoduje na tom, že nejlepší je zeleninu vložit na gril bez soli či jakéhokoliv koření, které by se stejně připalovalo. Po sejmutí z roštu si vystačíte s hrubozrnnou solí, čerstvým pepřem, bio citrónem a bylinkami, jako je šalvěj, rozmarýn či majoránka.

Nezapomeňte na dip, který zeleninu dochutí. Zkuste však pro tentokrát vyměnit hotové omáčky za domácí lehké dipy. Naším tipem je výborný dip smíchaný ze dvou třetin zakysané smetany a třetiny bílého jogurtu (případně s trochou majolky). Do tohoto základu můžete přidat na jemno nasekané zelené bylinky v biokvalitě nebo prolisovaný bio česnek. Směs ochuťte solí a pepřem. Dokonale hladký dip získáte, pokud všechny suroviny na závěr promixujete tyčovým mixérem.