Grilovací sezona je za dveřmi. Jste na ni připraveni?

S prvními teplými dny a slunečními paprsky to každého táhne ven, a to nejen za zábavou, ale i za jídlem. Grilování je pravděpodobně nejoblíbenějším způsobem přípravy pokrmů během jarních a letních dní. Dokonce i pro ty, kdo se kuchyni raději vyhýbají. Než se pustíte do plánování grilovacích večerů, poradíme vám společně s nákupním rádcem Zboží.cz, který gril je ten pravý, podle jakých parametrů vybrat ten nejvhodnější a kolik je za něj rozumné dát.

Gril pro ty, kdo nemají času nazbyt? Rozhodně elektrický

Elektrický gril je vhodný na přípravu jídla jak uvnitř, tak venku. Díky své skladnosti je ideální třeba na balkon. Výhodou je, že gril rychle rozehřejete, a pokrm tak můžete začít připravovat téměř okamžitě. Navíc úprava jídel na elektrickém grilu je ekologická a také zdravější. V neposlední řadě jsou tyto grily bezpečné, což ocení hlavně rodiny s malými dětmi. Jednoduché malé grily se dají pořídit již za několik stokorun, nejpopulárnější modely se cenově pohybují mezi dvěma a třemi tisíci korun.

S grilem na piknik? Stačí zvolit správnou velikost

Za zmínku určitě stojí malé jednorázové grily s dřevěným uhlím, které pořídíte už za sto korun. Malé grily ale můžete pořídit i v elektrické variantě. Napájet je můžete jak bateriemi, tak i pomocí USB kabelu, který jednoduše připojíte do sítě či powerbanky. Jejich výhodou je snadná přemístitelnost. Řadu z nich přemístíte díky madlu podobně jako kbelík na vodu. Přijdou tak vhod třeba na piknik v parku.

Fajnšmekři volí klasiku na uhlí nebo prostorné plynové grily

Pokud hledáte spíše klasickou variantu a máte rádi typickou chuť a maso se zeleninou pečené do křupava, zvolte gril na dřevěné uhlí. Tento gril navodí díky plápolajícím uhlíkům a nezaměnitelné vůni kouře tu pravou grilovací atmosféru. V nabídce na nákupním rádci Zboží.cz najdete jak grily na jednorázové použití, kde se pohybuje cena v rámci stovek korun, tak i profesionální grily za desítky tisíc korun.

Plynový gril je dobrou alternativou ke grilu na dřevěné uhlí, protože pokrmům dodává kouřovou chuť, ale samotný kouř není tak silný. Další výhodou plynového grilu je jeho snadná údržba a také jeho bezpečnost. Jedná se o dlouhodobou investici do budoucna, avšak počáteční náklady na jeho pořízení jsou vyšší než u ostatních typů grilů. U plynových grilů jste také závislí na palivu - potřebujete stálý přístup k plynové nádrži. U novějších grilů pak potřebujete k zapálení i přístup k elektřině. Nejlevnější plynový gril můžete pořídit už od tisícovky, naopak cena těch nejdražších profesionálních modelů se může opět vyšplhat i přes sto tisíc korun.

"Podle dat ze Zboží.cz letos zatím z hlediska zájmu o grily vyhrává elektrický gril Tefal Optigrill+ GC712D34 a plynový gril G21 California BBQ Premium Line GAH-3ED. Lidé se o kategorii grilů na Zboží.cz zajímají ve větší míře již od začátku března, kdy se dny prodlužují a teploty stoupají," říká Kateřina Nejedlá, datová analytička ze Zboží.cz.

Bez čeho se žádné grilování neobejde

Čím to vše podpálit

Mít gril je jedna věc. Ale umět ho podpálit, to je už věc druhá. U grilů na tuhé palivo se neobejdete bez dřevěných uhlíků. Nejlevnější grilovací uhlí a brikety můžete zakoupit už od 70 Kč za 2,5kg balení.

Tácek má hned několik výhod

Hodit se vám budou také hliníkové tácky na grilování. Pokrmy se propečou rovnoměrně a maso zůstane šťavnaté. Navíc tím, že zabráníte odkapávání tuku do otevřeného ohně, se vyhnete jeho přepalování. Sáhnout můžete také po grilovací podložce, třeba z teflonu. Po skončení grilování podložku jednoduše umyjete přípravkem na mytí nádobí nebo ji vložíte do myčky a máte hotovo.

Čištění není radno podcenit

Vyčištění grilu po příjemném grilování s přáteli nepatří k těm nejoblíbenějším činnostem, ale pokud chcete gril využívat dlouho, tak se jí nevyhnete. Práci vám ulehčí nejrůznější přípravky k odstranění mastnot a nečistot. Čističe grilu lze pořídit i ve výhodných sadách. K dlouhé životnosti grilu přispěje i správné skladování. Obaly a plachty gril ochrání před nečistotami a nepříznivými vlivy počasí.