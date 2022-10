Greta Thunbergová: Nechci být tváří boje proti změně klimatu. Do politiky nepůjdu

Ačkoliv se Greta Thunbergová stala v roce 2018 přední osobností klimatického aktivismu a se svými projevy vystoupila v Evropském parlamentu nebo na klimatickém summitu OSN, po politické kariéře netouží. "Je příliš toxická," řekla v rozhovoru pro web BBC. Věří, že opatření, která přispějí ke zmírnění dopadů klimatických změn, přijdou jedině díky tlaku veřejnosti. "A to je to, co dělám," vysvětlila.

Přiznala, že si nepřála stát se hlavní tváří klimatického aktivismu. "Je to příliš velká zodpovědnost. Pokud si myslíte, že veškerá budoucí naděje tohoto světa je v rukou vyhořelých teenagerů, není to moc dobré," je přesvědčená.

Devatenáctiletá studentka čelí opakovaným útokům na sociálních sítích, včetně těch od předních světových lídrů, jako je ruský prezident Vladimir Putin nebo bývalý prezident Spojených států Donald Trump. Ty ji však nechávají chladnou. Mnohem víc jí vadí, když se o ní šíří lži nebo konspirační teorie. "Já neumím lhát, a když o mně lžou jiní lidé, říkám si: ne, nedělejte to." Zároveň jí připadá vtipné, že se nejmocnější lidé světa cítí ohroženi teenagery. "Vypovídá to spíš něco o nich než o mně," myslí si.

Greta Thunbergová se v srpnu 2020 vrátila po roce, který zasvětila klimatickému aktivismu, zpět do školy. Letos v listopadu bude chybět i na Konferenci OSN o změně klimatu. "Nepotřebují mě tam. Budou tam jiní řečníci z oblastí mnohem více postižených klimatickými změnami a je důležité, aby byli slyšet," řekla.

Na konci října by měla vyjít její kniha The Climate Book, pro niž shromáždila přes sto esejí a příspěvků vědců i spisovatelů. Chce v ní poukázat zejména na souvislost mezi několika probíhajícími krizemi. "Protože klimatická krize je jen symptomem mnohem větší krize udržitelnosti," řekla britskému deníku The Guardian.