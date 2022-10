Temné fotky z počátků psychiatrie. Trhání zubů, lobotomie nebo rozžhavený pohrabáč

Péče o lidi trpící duševní poruchou prodělala nejen během 20. století obrovskou proměnu. Zatímco dříve je veřejnost nebrala jako pacienty, ale coby přítěž, kterou je třeba zavřít za vysoké zdi ústavů, už v 19. století se začala jejich léčba měnit k lepšímu.

Prohlédnout grafiku

Hydroterapie. Historický snímek dokumentující, jak se dříve léčily psychické problémy a choroby. | Foto: Aktuálně.cz / National Museum of Health and Medicine / Public domain / Fair use