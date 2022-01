Soudce chtěl dívce zatrhnout potrat. Argumentoval jejími špatnými známkami

Soudce Jared E. Smith pro floridský okres Hilsborough uvedl, že mladá žena, v soudních spisech uvedená jako Jane Doe, není dostatečně zralá na to, aby sama rozhodla o podstoupení interrupce. Důvodem mají být její špatné známky.

Studentka uvedla, že její průměrný prospěch odpovídá na americké čtyřstupňové škále od nejlepšího hodnocení A až po D hodnotě B. Ukázalo se však, že prospěch Jane Doe spadá pod celkovou známku C.

"Její svědectví je buď nedůvěryhodné, nebo disponuje nízkou inteligencí. V obou případech to znamená, že není dostatečně vyspělá," uvedl soudce. Její nezralost podle Smitha dokládá také to, že studentka nepečuje o žádného mladšího člena rodiny a není finančně soběstačná. "Neplatí si ani za svůj vlastní telefon," zhodnotil.

Zbylí dva soudci však Smithovo stanovisko odmítli, uvedl web týdeníku Newsweek. "Známka C u středoškolské studentky značí průměrný intelekt. Důkazy rozhodně nenasvědčují tomu, že její inteligence by byla nižší než průměrná," napsal soudce Darryl Casanueva, který se na tom shodl se svou kolegyní Susan Rothstein-Youakimovou.

Co se týče finanční soběstačnosti, soudce Casanueva doplnil, že studentka pracuje až 20 hodin týdně a platí za sebe velké množství výdajů, s výjimkou účtu za telefon. A o mladšího sourozence nepečuje proto, že žádného nemá. Soud nakonec Jane Doe přiznal právo podstoupit potrat bez souhlasu rodičů.

Floridě hrozí zpřísnění potratové politiky

Na Floridě je v současnosti možné podstoupit potrat až do 24. týdne těhotenství. Tamní republikánští zákonodárci se nicméně od začátku letošního ledna snaží prosadit zákaz interrupce po 15. týdnu těhotenství.

Podle amerického vysílatele NBC zapadají snahy konzervativců, kteří mají mezi floridskými zákonodárci převahu dvě ku jedné, do širšího sporu o potraty posledních let. Příkladem je nedávné zpřísnění potratové politiky ve státě Texas, kde ženy nemohou podstoupit přerušení těhotenství již po jeho šestém týdnu, a to ani v případě znásilnění či incestu.

