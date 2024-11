FIT-4-SCHOOL, pilotní projekt o zdraví, fitness a osvětě pro studenty v ČR

Projekt FIT-4-SCHOOL vznikl jako reakce na rostoucí problém dětské obezity a také na skutečnost, že digitální doba stále méně motivuje děti k pohybu.

"Chtěli bychom ukázat cestu, po které se může každý vydat směrem k lepšímu zdraví a lepší budoucnosti. Naší vizí je pomoci mladým lidem pochopit důležitost pohybu a zdravé výživy pro jejich tělo i mysl," vysvětluje Veronika Štábová z Form Factory, garant projektu Fit-4-School.

V rámci projektu FIT-4-SCHOOL využívá Form Factory své odborné zaměstnance, zdroje a spolupracovníky k realizaci modulárního konceptu podpory fitness na školách, který je realizován přímo ve školách. Do programu je zapojen tým profesionálních osobních trenérů do vzdělávacích a funkčních modulů, výživoví poradci, instruktoři skupinových lekcí i psychologové. "Věříme, že investice do zdraví je tou nejdůležitější investicí, kterou si mohou studenti a jejich rodiny dopřát," dodává Veronika.

Mezi hlavní cíle projektu FIT-4-SCHOOL je zvýšit motivaci k aktivnímu pohybu, podpořit povědomí o fitness jako nástroji pro dlouhodobě udržitelné zdraví a aktivní zapojení generace současných studentů do pohybových aktivit. Dalším záměrem projektu je podpora zlepšení kvality života v rámci fyzického i duševního zdraví, vytváření zdravých pozitivních návyků a disciplíny. "Našim cílem je vybavit studenty a pedagogy znalostmi a návyky, které je motivují k dlouhodobé péči o své zdraví a fyzickou kondici. Věříme, že správné nastavení vztahu k pohybu a zdraví již v mladém věku má klíčový vliv na celkový životní styl a prevenci zdravotních problémů v dospělosti," potvrzuje Jan Rezek, marketingový ředitel Form Factory.

"Dle mého názoru jsou projekty tohoto formátu velmi potřebné. Studenti základní povědomí o výživě mají, ale vnímám silnou potřebu motivovat je k tomu, aby dokázali s informacemi nakládat i v praxi. Například si uvědomují vliv na zdraví a pocit energie, ale přesto preferují fast food před školní jídelnou. Studenti s větším rozsahem vědomostí jsou zejména ti, kteří aktivně sportují. Věřím, že je možné stejný zápal probudit i u dalších jedinců, a to se správnou motivací," jak se vyjádřila výživová poradkyně Klára.

Psycholog Adam Šíma k projektu uvedl následující: "Za sebe myšlenku projektu vnímám jako extrémně smysluplnou. Myslím, že přesně takový projekt do škol patří. Vnímám jako užitečné propojovat jednotlivá témata a stavět setkávání s odborníky v logickém pořadí, které studentům bude dávat širší a komplexní pohled. Bylo vidět, že studenti mají zájem o praktickou psychologii a její aplikaci do praxe. Vnímám jako důležité hledat a předávat ty informace, které budou studenti schopni využívat v každodenním životě. Rád bych předal studentům myšlenku, že sportování a aktivní životní styl by měl vést ke zdravému a udržitelnému životu, aby naše tělo bylo funkční a cítili jsme se i strany duševního zdraví v pohodě."

"Doufáme, že projekt FIT-4-SCHOOL do jisté míry příznivě ovlivní nejenom studenty, ale také přístup pedagogů a ukážeme i jim efektivní možnosti, jak připravit hodiny tělesné výchovy atraktivnější a zábavnější s prokazatelně pozitivním výsledkem pro všechny," shodují se lektoři tohoto projektu.

Pokud máte pozitivní vztah ke sportu a pohybu, budete mít pozitivnější vztah také ke svému tělu. Zařaďte pravidelný pohyb do vašich běžných životů a nastartujte svoje tělo tím správným směrem.

https://www.formfactory.cz/