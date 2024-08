Nahé uklízení, vyhrožování nožem. Ekonomka Šichtařová popsala domácí násilí

S ekonomem Vladimírem Pikorou žila Šichtařová dvacet let, mají spolu sedm dětí a také spolu pracovali, napsali několik knih. Soužití bylo ale velmi náročné.



Pikora se léčil s obsedantně kompulzivní poruchou, ale svým lékařům nepopsal, co se o nich doma děje. Navenek vystupoval jako okouzlující Jekyll. Když se ale vrátil domů, změnil se ve zlého agresivního Hyda.

"Zlé to bylo deset let, přičemž se všechno stupňovalo a nejhorší byl poslední půlrok," odpověděla na otázku, kdy to všechno začalo.



V domácnosti byla podle Šichtařové celá řada kontaminovaných předmětů, kterých se ona ani děti nesměly dotýkat. Partner samozřejmě také ne. Nejprve byly znečištěné mikroby, v pozdější fázi radioaktivitou. A neustále jich přibývalo.



"V domě nakonec zbyly jen úzké koridory, jimiž jsme se mohli pohybovat. Omezení navíc začala být provázena křikem a vyhrožováním," popsala Šichtařová. Nesměla také používat běžné věci, jako třeba telefon a zmiňuje i okamžik, kdy se její syn zhroutil poté, co venku zmáčknul na přechodu tlačítko pro chodce a měl pocit, že kolem jel otec a uviděl ho.



"Jindy jsem přišla do kuchyně, kde stála nahá zakrvácená dcera. Partner po ní hodil půllitrem plným vody, ten se rozbil, střep se odrazil od země a řízl ji do stehna. Všude byla krev a dcera měla poručeno střepy nahá uklidit a potom vytřít podlahu, aby se nekontaminovala. Když to udělala, hodil po ní další půllitr," líčí Šichtařová. S úklidem jí pomohla, ale musela být také nahá.

Po návratu zvenku potupná dekontaminace

Po každé cestě kamkoliv ven následovala doma velmi potupná dekontaminace.



"Ještě mezi dveřmi se (člověk) musel svléknout donaha, doskákat po jedné noze do koupelny, kde někdo jiný musel ukazováčkem pravé ruky pustit kohoutek s vodou, u toho se počítalo do stovky, pak se musela ukazováčkem druhé ruky voda zavřít a ve sprše se ještě musely umýt a dekontaminovat vlasy. To všechno partner dozoroval. Nakonec jsme po sobě museli vytřít cestu, kudy jsme skákali po jedné noze. To celé zabralo třeba dvě hodiny, a když se při tom udělala nějaká chyba, třeba se sáhlo na kohoutek jiným prstem, než bylo dovoleno, muselo se začít znovu," popsala žena.



Zmínila také, že nejhorší situace přišla ve chvíli, kdy si partner přibral k výhrůžkám a násilí i nůž. Zároveň uvedla, že psychické týrání bylo daleko horší.

"Fyzického násilí nebylo zase až tolik. Dostala jsem párkrát pěstí, dcera byla jednou škrcená, pořezaná. Mladší děti dostávaly od partnera na zadek stylem, který připomínal porouchaný stroj, co se nemůže zastavit. Ale nebylo to na denním pořádku. Daleko horší byl všudypřítomný strach. Bylo jasné, že stačí jakýkoli neopatrný pohyb a přijde strašný výbuch," popisuje Šichtařová.



Od Pikory podle svých slov utekla těsně před porodem posledního, sedmého dítěte. "Pamatuji si jednu partnerovu hlášku těsně před útěkem: Teď, když už máš sedm dětí, mi neutečeš," řekla k tomu.

Psychiatrička vůbec nevěděla, co se doma děje

Po nějakém čase si pak podle svých slov domluvila schůzku s partnerovou psychiatričkou.

"Zašla jsem tam s dcerou a ptala se, jak pokračuje léčba. Řekla mi, že dobře, že už se nebude ničeho štítit. Opáčila jsem, že na to se neptám, že mě zajímá, jestli už nebude fyzicky nebezpečný. Na to konto na mě lékařka nechápavě vytřeštila oči. Tak jsem jí popsala, co se dělo u nás doma. Pustila jsem jí nahrávky, ukázala fotky. Byla v šoku, o ničem z toho nevěděla," svěřila se Šichtařová.

Tehdy podle ní vyšlo najevo, že partner se léčí s úplně jinou diagnózou.

"Před lékařkou jsem mu řekla, že tím spálil poslední šanci a že to mezi námi skončilo. On se pak pokusil spáchat sebevraždu a byl hospitalizován na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Dnes jsme spolu v kontaktu prostřednictvím soudu. Rozvodové řízení se táhne už tři roky, partner se stále odvolává a chce to zastavit. Děti jsou svěřeny do mé péče. Ty nejstarší se s ním z rozhodnutí soudu vůbec nestýkají, aby nebyly traumatizovány. Pamatují si totiž na to, co se dělo," uzavřela ekonomka.

Lže a měla milence, tvrdí Pikora

Redakce dala prostor i partnerovi Vladimíru Pikorovi. Ten poté v příspěvku na Facebooku její nařčení popřel. "Budu se jim bránit právní cestou," napsal. Podle Pikory si chtěla Šichtařová výpovědí "zajistit místo v médiích kvůli své politické kariéře" (Ekonomka totiž kandiduje v senátních volbách, pozn. red.). Také tvrdí, že obětí týrání byl on sám a Šichtařová měla v době jejich vztahu milence.

Mohlo by vás zajímat: Novinářka měla sex během reportáže ve swingers klubu. Mamka se tomu smála, tvrdí žena