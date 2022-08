Letuška radí, co si nikdy nebrat do letadla a co hlavně nezapomenout

Ariana Bloomová pracovala dva roky jako letuška. Za tu dobu se naučila co nejefektivněji balit příruční zavazadlo, a proto teď radí, co s sebou na palubu letadla určitě nezapomenout a co raději nechat doma.