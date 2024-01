Dny Allegro: váš průvodce v revoluci novoročních předsevzetí

Podle výzkumu allegro.cz jsou Češi národem vizionářů, kteří s přibývajícím věkem stále více inklinují k realismu. Motivační novoroční předsevzetí si dává převážně mladší generace, zejména do 29 let. Otázkou je, jak se nám je bude dařit plnit, když povánoční akce číhají na každém rohu. Není žádným tajemstvím, že milujeme akce a slevy, ale možná je příležitost tím nejlepším spojencem…

Pokud jste pod vánočním stromečkem otevřeli obálku s penězi nebo čekáte na povánoční akce, abyste mohli udělat velký nákup (a ušetřit), měli byste se podívat na Dny Allegro - očekávaný festival slev na Allegro.cz. První nabídka pro české zákazníky odstartovala 25. prosince a nabízí slevy až 30 %. V následujících dnech se akce prodlužuje a slevy postupně narůstají!

Během Dnů Allegro, kdy jsou ceny bezkonkurenční, získáte "spojence", kteří vám pomohou splnit vaše cíle. Z průzkumu vyplývá, že Češi se často rozhodují pro zboží, jako jsou fitness vybavení, wellness balíčky, cvičební pomůcky, plánovače, kosmetika nebo knihy pro osobní rozvoj. Není žádným tajemstvím, že rádi vyhledávají nabídky také v období povánočních výprodejů.

Šetrné zacházení s penězi a hledání úspor je znakem doby, ve které žijeme. Výrazné zdražení zboží přiznává 94 % Čechů. Tento prudký nárůst nabádá spotřebitele k obezřetnosti a zhodnocení každého výdaje. Pozoruhodných 70 % je dokonce ochotno věnovat čas pečlivému zkoumání cen na internetu v honbě za skutečně výhodnými nabídkami. Společnost Allegro vás i v tomto případě kryje svou zárukou nejlepší ceny. Co to přesně je? Akce, která zajišťuje, že ceny statisíců nabídek na internetovém tržišti jsou nižší než v jiných vybraných internetových obchodech. Záruka nejlepší ceny společnosti Allegro zajišťuje férové slevy podle evropské směrnice Omnibus, a to na základě nejnižší ceny produktu za posledních 30 dní.

Při online nakupování dávají Češi přednost ceně produktu, dále pak ceně doručení a možnosti vrácení zboží zdarma. Zde je na místě zmínit, že předplatitelé programu Smart! mají neomezené doručení a vrácení zboží zdarma, stačí nakoupit u stejného prodejce buď za 299 Kč (doručení do Zásilkovny nebo Výdejního místa), nebo za 499 Kč (doručení až do domu). Prvních 5 doručení (v průběhu maximálně 6 měsíců) je zdarma a později se můžete rozhodnout, zda zvolíte měsíční předplatné (59 Kč) nebo roční předplatné (299 Kč).

Pozor! Zvažte stažení mobilní aplikace Allegro, kde najdete exkluzivní nabídky pouze pro tuto aplikaci.

Nákupní chování Čechů" vychází z průzkumu společnosti Perfect Crowd pro Allegro.cz v České republice na vzorku 1021 dospělých (18-65 let).