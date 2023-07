V nabídce Stream.cz najdete devět filmů zdarma, které potěší nejen ženská romantická srdce. Připravte si misku popcornu a vyberte si některý láskou nabitý film z aktuální online nabídky.

Začít můžete dramatem z roku 2014 Vzpomínky na Manhattan, ve kterém si připomenete, že silné pouto lásky dokáže překonat jakýkoliv chaos a zmatky. Film vypráví příběh stárnoucího manželského páru Alexe (Morgan Freeman) a Ruth (Diane Keaton), kteří spolu prožili krásných čtyřicet let spokojeného manželství v Brooklynu. Přichází však čas na změnu, která je ale náročnější, než manželé zprvu očekávali. Ze stěhování na Manhattan se tak stává významná životní i partnerská zkouška.

Zoe Kazan, Kumail Nanjiani a Holly Hunter, to jsou herecké tváře, které uvidíte ve snímku Pěkně blbě. V romantické komedii pojednávající o lásce na první pohled není o vtipné situace nouze. Erotikou nabité mysteriózní drama Pestrobarvec petrklíčový vás naopak dostane podmanivou a smyslnou atmosférou, která odráží sexploatační filmy 60. a 70. let. V hlavních rolích excelují Sidse Babett Knudsen a Chiara D’Anna. Sex je hlavním pojítkem i dalšího filmu s Milou Kunis a Davem Francem. Americká komedie Po sexu zkoumá intimitu a zranitelnost lidského soukromí skrze vtipné dialogy a kompromitující situace. Jak asi dopadne manželství, ve kterém partneři ve snaze být tím nejdokonalejším partnerem předstírají něco, čím nejsou? O tom se můžete přesvědčit ve snímku Takoví (ne)jsme. V rolích Charlotte a Brandona se představili Ben Lawson a Fiona Gubelmann.

I další film z nabídky Stream.cz je propletencem zamilovaných postav. Líbat nevěstu zakázáno v hlavních rolích s Menou Suvari a Davem Annable je akční romantickou komedií, ve které není o absurdní situace nouze. Fotograf ateliérových mazlíčků se nešťastnou náhodou zaplete s mafiánským gangem a je donucen oženit se s dcerou bosse, krásnou Mashou. Novomanželský slib je složen za účelem získání zelené karty, nevěsta je ve skutečnosti ale přislíbena jednomu z mafiánů. Svatební cesta dvou násilím sezdaných nešťastníků však ale vše mění a děj se začíná otáčet na plné obrátky.

Amorovými šípy je nabitý i scénář filmu Promiň, že ti říkám lásko s Palomou Bloyd a Danielem Liotim. Stejně jako drama 10 položek a méně, ve kterém excelují Morgan Freeman, Paz Vegaa a Jonah Hill. Příběh přibližuje život herce béčkových filmů, který hledá inspiraci pro svou budoucí filmovou roli, a vydává se proto do supermarketu, kde chce lépe poznat prostředí i vystupování lidí, kteří v něm pracují. Setkává se s prodavačkou Scarlet, která pracuje u pokladny pro deset a méně položek. Je mu sympatická, proto se o ni začne zajímat, čímž spustí lavinu.

Devátým filmem, který si můžete na Stream.cz pustit zdarma, je divácky velmi úspěšná romantická komedie Je těžké ji svést s Judi Dench a Dustinem Hoffmanem. Oba herci předvádějí své mistrovské herecké umění, založené na příběhu plném citů, i když poněkud netradičních. Hoffmann v roli pana Hoppyho má dvě životní lásky: květiny a manželku Lavinii, kterou ale nikdy nikdo neviděl. Potkali se před pět lety ve výtahu, když se stěhovala do třetího patra. On sám bydlí o patro výš. Když si ale jeho žena do bytu nastěhuje milence Alfieho, vše se značně zamotá a pan Hoppy se musí pokusit svou ženu získat zpět.



Romantické filmy zdarma sledujte kdykoliv a odkudkoliv na Stream.cz.