"Zamrazte si vajíčka hned po střední. Nemusíte čekat na toho pravého," říká herečka

"Přála bych si, aby každá devatenáctiletá dívka po ukončení střední školy dostala od rodičů dárek. Nebyl by to šperk ani dovolená, ale zmražení vajíček," uvedla v rozhovoru pro časopis Marie Claire americká herečka, scenáristka a producentka Mindy Kalingová.

"Mohly by to udělat jen jednou a pak by je měly schované. Ve svých dvaceti a třiceti by se tak mohly soustředit na kariéru a také na hledání lásky. Nicméně to všechno by dělaly s vědomím, že ve chvíli, kdy budou emocionálně připravené, ale nebudou mít partnera, tak stále mohou mít děti," říká 43letá Kalingová, která se proslavila jako herečka a spolutvůrkyně seriálu Kancl. Ztvárnila v něm Kelly Kapoorovou.

Děti vychovává sama

Producentka seriálů má dvě děti, čtyřletou dceru Katherine a ročního syna Spencera. V interview uvádí, že rozhodnutí mít první dítě v devětatřiceti bylo to nejdospělejší a nejmoudřejší rozhodnutí v jejím životě.

"Ve svých dvaceti jsem se soustředila jen na to, aby mě nevyhodili. Chtěla jsem být úspěšná a myslela jsem jen sama na sebe," popisuje. "Nemyslela jsem vůbec na věci, které jsou pro mě teď důležité, jako je mé zdraví a ostatní lidé. Žila jsem více sobecky, což je taky nuda… Teď mám kolem sebe mnohem více blízkých a známých," říká.

Otec jejích dětí je neznámý, producentka děti vychovává sama. "Čekala jsem, až budu zajištěná. Rozhodnutí mít dítě sama a za svých vlastních podmínek byla ta nejlepší část mého života… Doufám, že i jiné ženy budou dostatečně sebevědomé učinit takové rozhodnutí samy," uzavírá.

