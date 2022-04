Válka není žádný růžový příběh. Ukrajinští autoři vytvořili knihu pro české děti

"České i ukrajinské děti o válce slyší, povídají si o ní. A to téma nemůže být tabu. Jejich zvídavost je třeba uspokojit a tato knížka to dělá, aniž by rezignovala na dětský svět," říká Petr Minařík z brněnského nakladatelství Větrné mlýny, které v následujících týdnech přivede na pulty dětskou knihu Válka, která změnila Rondo ukrajinského uměleckého dua Romany Romanyšynové a Andrija Lesiva. "Kniha pracuje s fantazií, ilustracemi, je jemná a něžná, přitom nelže a nelakuje skutečnost na růžovo. Je to zkrátka přímočarý a dojemný příběh, který dětem vysvětluje, co to vlastně je ta válka," popisuje Minařík.

Kniha vypráví příběh kvetoucího Ronda, v němž šťastně žijí křehká stvoření vyrobená ze skla, papíru nebo nafukovacích balonků. Až do chvíle, kdy město navštíví Válka. Tři hlavní hrdinové knížky, Danko, Fabián a Hvězdička, musí spojit všechny své síly, aby Válku porazili a své milované Rondo zachránili. Společně se jim to podaří, Válka zmizí, jizvy po ní ale zůstanou. Symbolem města se stávají rudé květy vlčího máku.

Válka by neměla být tabu

I když nakladatelství plánovalo knihu uvést na český trh tento rok, kvůli válce na Ukrajině její vydání urychlili a navíc se ji rozhodli vytvořit v dvoujazyčné verzi, v češtině i ukrajinštině. "Myslím, že se ukrajinským autorům knihy podařila unikátní věc. Najít způsob, jak mluvit o něčem složitém, v zásadě pro děti nepřístupném, ale přitom stále přítomném všude kolem nás," popisuje význam knihy její překladatelka Lucie Řehoříková, která působila více než pět let jako ředitelka Českého centra v Kyjevě. "Dala by se asi najít paralela s erotikou a sexem. Rodiče často tápou, jak o těchto klíčových věcech s dětmi mluvit, a je dobré, když pro ně existuje nějaký pomocník, manuál," vysvětluje.

Byla to právě ona, která přišla s nápadem knihu uvést v Česku. Domnívala se, že může mezi dětmi a rodiči odstartovat cenný dialog. "Na Ukrajině vyšla v roce 2015 jako reakce na začátek ruské okupace Krymu a Donbasu. Ukrajinským dětem vysvětlovala, proč kolem nich najednou jezdí tanky a padají bomby. A ukázalo se, že kniha funguje i mimo Ukrajinu, a byla přeložena do několika jazyků," říká Řehoříková.

Válka, která změnila Rondo je založená převážně na ilustracích a je určená pro děti od šesti do 14 let. K dostání bude v běžných českých knihkupectvích a část nákladu brněnské vydavatelství daruje přímo českým školám vyučujícím ukrajinské děti. "Říkali jsme si, že dětská kniha v češtině a ukrajinštině může být skvělým doplňkem, pomůckou pro výuku češtiny. To je nyní nesmírně aktuální," říká Minařík, který doposud vydal několik ukrajinských děl, knihu pro děti ale uvádí na trh poprvé. A to také díky crowdfundingové kampani na Hithitu, kde se vybrala požadovaná částka, téměř 80 tisíc korun.

Mohlo by vás zajímat: Matocha: Děti zažívají méně a méně dobrodružství. V Prašině jsou odkázané na sebe (1.1.2021)