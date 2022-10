Děti na heroinu i v partě Charlese Mansona. Lansburyová je zachránila útěkem do Irska

V 60. letech se Diedre (69), dcera Angely Lansburyové potloukala s partou, kterou vedl masový vrah Charles Manson. Ona i její starší bratr Anthony (70) tehdy propadli drogám.

"Začalo to marihuanou a přešlo to k heroinu," řekla Lansburyová v roce 2014 pro DailyMail.com. A právě užívání drog přivedlo její děti, které byly v té době teenagery, na šikmou plochu.

"V kopcích nad Malibu existovaly partičky, které páchaly kriminální činnost. V jednu chvíli se Diedre dostala i do party vedené Charlesem Mansonem," prozradila herečka.

Stejně jako některé Mansonovy stoupence, i Diedre přitahovalo charisma vůdce sekty. "Byla jednou z mnoha mladých lidí, kteří ho znali - a byli jím fascinovaní. Byl to bezpochyby výjimečný člověk, v mnoha ohledech charismatický."

Lansburyová se bála potíží, do jakých by se její dcera mohla dostat, kdyby zůstala v Mansonově blízkosti. Navrhla proto rodině, aby se přestěhovali do zámoří.

"Řekla jsem (manželovi) Peterovi: Musíme odjet. A on řekl: Musíme. Tak jsme se sebrali a přestěhovali se do domu v hrabství Cork." Pro herečku šlo vlastně o návrat domů, i když se narodila v Londýně. "Do Irska mě to táhlo, protože se tam narodila moje matka. A tak jsem na rok odmítla veškerou práci a prostě jsem se starala o domácnost. Koupila jsem si knihy Elizabeth Davidové a naučila se pořádně vařit," dodala herečka s odkazem na populární britskou kuchařku. "Bylo to nádherné období mého života."

Změna prostředí se ukázala jako správný krok. "Anthony se poměrně rychle zbavil závislosti," svěřila se Lansburyová. "Diedre to trvalo trochu déle. Ale nakonec se vdala a nyní žije se svým manželem v Los Angeles, kde provozují italskou restauraci."

Anthony se později vydal v matčiných stopách a začal pracovat v showbyznysu. Dokonce režíroval 68 epizod seriálu To je vražda, napsala, díky kterému Angela Lansburyová získala i v Česku velkou popularitu.

I když to nakonec s jejími dětmi dopadlo dobře, myšlenka na to, co všechno se mohlo stát, děsila Lansburyovou i po desetiletích. "Peter ani já jsme neměli tušení, co se dělo. Ale tehdy jsme s drogami neměli žádné zkušenosti. Nevěděli jsme, co znamená, když v šuplíku najdete dýmku. A když jsme to zjistili, netušili jsme, jak dětem pomoci. Tenkrát také neexistovali žádní odborníci, co by radili rodičům dětí z dobrých rodin, které užívaly drogy. A někdy se jimi předávkovaly… Bylo to jako epidemie."

Manson a jeho skupina převážně mladých žen, známá jako "Mansonova rodina", během dvou dní v srpnu 1969 povraždili v Los Angeles sedm lidí, včetně těhotné herečky Sharon Tateové. Kromě tohoto zločinu byl Manson odsouzený i v souvislosti s dalšími dvěma vraždami.

Ačkoliv se nepředpokládá, že by vraždy výslovně nařídil, jeho chování a učení přesvědčilo porotu, že je za vraždy zodpovědný. Charles Manson zemřel ve vězení v roce 2017 ve věku 83 let.