Emancipace přináší negativa, řekla Kovářová. Sklidila tak kritiku studentek práv

Bývalá ministryně spravedlnosti z let 2009 a 2010 a advokátka Daniela Kovářová vystoupila na začátku prosince v rámci mezinárodní konference Proměny právního postavení ženy v průběhu historie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Tu zahájila přednáškou, ve které mluvila jak o pozitivech, tak negativech ženské emancipace. Studentky a studenti poslali vedení katedry následně otevřený dopis, v němž žádají o nápravu toho, co Kovářová během své přednášky řekla.

Deník Echo24 uvádí, že se podle autorek otevřeného dopisu přednáška Kolářové opírala "pouze o nepodložené domněnky, postrádala akademickou úroveň a strukturu" a obsahovala "nemálo genderových stereotypů". Pod dopis se podepsaly dvě studentky.

S názorem studentek podle deníku souhlasí i další studenti a studentky, absolventi a také akademičtí pracovníci. V oficiálním dokumentu mimo jiné zmiňují, že došlo k poškození dobrého jména fakulty: "Obraz Právnické fakulty jak v České republice, tak v zahraničí je pro nás důležitý. Stejně tak jsme přesvědčeny*i, že instituce by měla vytvářet prostředí, které citlivě vnímá životní situace všech studentů a studentek. Z těchto důvodu máme za to, že zařazení takovéto přednášky, navíc jako úvodní, není jen nešťastné, ale také poškozující jméno fakulty a vysílající minimálně nevlídný signál směrem ke studentstvu."

Daniela Kovářová pro Echo24 uvedla, že neví, které části její přednášky způsobily takovou reakci. "Akademická půda by měla sloužit svobodomyslným myšlenkám. Měla by unést i provokující otázky a vybízet k diskusi, nikoliv diskusi omezovat. Mrzí mě, že do českých zemí dorazila cancel culture ze Západu. Ženská emancipace přinesla ženám obrovské výdobytky a svobodu stát na vlastních nohách a hledat vlastní štěstí. To však neznamená, že si máme zakrývat oči před negativy. Možná je studentky a doktorandky ve svém mladém věku nevidí, ale do mé advokátní kanceláře přicházejí nešťastné ženy, které se emancipovaly a posléze zjišťují negativa," řekla bývalá ministryně spravedlnosti.

Dále vysvětlila, že se chtěla podělit o praktickou zkušenost z rodinného práva. "Tvrdit, že emancipované ženy nemají žádné problémy a že jim emancipace přináší jen pozitiva, je zavírání očí před realitou. Moje klientky za mnou přicházejí právě proto, že to vidí jinak," dodala.

Podle autorek dopisu přednáška navíc odráží "strukturální problémy fakulty v oblasti genderové rovnosti". "Nelze si například nevšimnout minimálního podílu přednášejících a zkoušejících žen u předmětů zaštiťovaných katedrou právních dějin, která byla současně pořadatelem celé konference. Rovněž nedávná diskuse, která na fakultě během letošního roku proběhla o tématu sexuálního obtěžování a neférového hodnocení u zkoušení svědčí o jistých deficitech fakulty v této oblasti. Jedním z příkladů problematiky je nedostatek mechanismů usnadňujících studentstvu, které bylo ponižováno během zkoušky či zažilo na škole nevhodné chování, se ozvat," píší autorky a navrhují konkrétní kroky, které mají fakultě pomoci v budování genderové rovnosti.

Řešením by mohlo být vypracování "genderového akčního plánu", "plánu genderové rovnosti" a provádění "genderového auditu", jenž by situace, v nichž dochází k nerovnosti, reflektoval.

