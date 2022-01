Chytří pomocníci, kteří vám pomůžou splnit novoroční předsevzetí

Nadváha? Možná jste jen poctivě cvičili v posilovně

Ať již začínáte hubnout sami nebo s profesionálním vedením je důležité znát výchozí stav. Tedy nejen kolik vážíte, ale ještě podstatnější jsou hodnoty množství tuku, svalů a vody v těle. Možná totiž zjistíte, že domnělá nadváha není až tak nadváha několika kilo tuků navíc, ale výsledek vašeho poctivého cvičení a tím i vyššího množství svalů v těle. Což rozhodně není na škodu. Anebo naopak - je totiž i mnoho osob, které podle vzorce BMI mají váhu úplně v pořádku a přesto se při podrobné diagnostice zjistí, že jejich tělo obsahuje mnohem více tukové hmoty než by bylo zdrávo.

Šestnáct tělesných metrik na jedno stoupnutí

Osobní váha Amazfit Smart Scale disponuje důmyslnými ITO elektrodami, které zajistí vysokou přesnost měření. Poskytne vám tak komplexní diagnostiku skladby těla a měření až 16 tělesných metrik včetně procenta tělesného tuku, svalové hmoty či obsahu vody. Díky těmto hodnotám snadno pochopíte svou celkovou fyzickou kondici a právě i fakt, zda opravdu potřebujete hubnout nebo třeba "jen" zpevnit postavu. Kromě toho váha měří srdeční frekvenci ve stoje, čímž pomáhá posoudit celkovou úroveň vaší kondice pro přizpůsobení cvičebního plánu.

Tip:

A ještě jedna zajímavost. Mnoho osobních diagnostických vah není vhodných pro vážení dětí a těhotných žen. Ne tak Amazfit Smart Scale. Ta disponuje speciálním režimem pro těhotné i malé děti.

Hodinky místo trenéra

Ve chvíli, kdy již víte, jaký je skutečný stav vašeho těla, je na čase začít s tréninkem. Ať se již rozhodnete trénovat s trenérem nebo se do toho vrhnete sami, je dobré mít něco, co váš trénink bude monitorovat a dá vám tak zpětnou vazbu, jak se vám v tréninku daří. Výborným pomocníkem pro to mohou být chytré hodinky Amazfit, které v sobě mají zabudované nejen již přednastavené režimy pro desítky různých sportů, ale dokáží zmapovat i křivku tepové frekvence během cvičení, množství spálených kalorií, okysličení krve i hladinu stresu.