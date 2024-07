Chuťovky na piknik, které máte v koši za pár minut

Využijte vlahých letních dní k tomu najíst se na zahradě či třeba v parku. Mnoho měst myslí na podobné příležitosti a na veřejných místech buduje piknikové louky.

Olivy

Na trhu je mnoho druhů oliv a nemusíte se proto omezit jen na zelené či tmavé…Vyzkoušejte třeba olivy plněné mandlí nebo sušenými rajčaty. Ty jsou sázkou na jistotu. Vyberte ale co nejkvalitnější, protože jen ty jsou pevné a tak akorát slané. Netahejte s sebou na piknik zbytečnou váhu. Olivy slijte a přendejte ze skla do malé krabičky.

Snacky a krekry

Křupavé slané minichlebíčky existují v různých variantách, tvarech a příchutích. Vybírejte ty nesmažené a bez palmového oleje. Skvělé jsou kombinace tomato/oregano, česnek/petržel, olivy/rozmarýn. Vyplatí se mít je doma v zásobě, protože jen vezmete pytlík a jdete. Jsou efektní a na rozdíl od pečiva na vzduchu neoschnou.

Velké křupavé tyčinky

Typově se jedná o tyčinky typu Grissini. Zajímavé jsou ty obohacené sýrem, semínky či bylinkami. Jsou perfektní v tom, že je můžete použít místo příboru a rovnou si je namáčet do dipů nebo s nimi nabírat zdravé pomazánky.

Dipy a pomazánky

Hodí se především ke křupavým snackům a zelenině. Oblíbený je například hummus z cizrny. Snadno ho připravíte ve variantě s orientálním kořením, mrkví či řepou. Výborná je i klasika v podobě pomazánkového másla s česnekem.

Miniklobásky

Co s sebou tedy vzít pro vášnivé masožravce? Milovníky masa potěšte třeba miniklobáskami. Jsou sušené, dobře se převáží i servírují, hezky vypadají a na rozdíl od gothaje nebudou za chvíli zelené. Nemusí být nutně přesolené a tučné. Na trhu najdete i klobásky, které obsahují jen kuřecí maso a jsou bez zvýrazňovačů chuti.

Čerstvá zelenina a ovoce

Zvolte takovou, která snese cestu i teplo a dobře se jí. Ideální jsou cherry rajčata, proužky papriky nebo malé tvrdé mini okurky. Pokud byste měli čas, hodí se také krátce opečená zelenina, jako jsou kolečka cukety ochucená kořením nebo špalíčky mladé mrkve. Výborně poslouží i jahody nebo hroznové víno, které nemusí krájet.

Pozor na meloun

Skvělým osvěžením v horkých dnech je meloun. Na ten je ale třeba dávat si pozor, protože díky nízké kyselosti se v něm rychle množí bakterie. Nakrájený meloun držte v chladu a nejpozději do čtyř hodin zkonzumujte. Později se vystavuje riziku salmonelózy.

Sýry

Osvědčily se kuličky mozzarelly, známé jako mini mozzarella. Není je potřeba porcovat a dobře se jí. Než je doma dáte do krabičky, zkuste je posypat kořením. Vynikající je také sýr feta nakrájený na kostičky. Perfektně sedne k vínu a olivám. Pokud doma máte jen plátky sýra a šunky, potřete je trochou sýra typu gervais, stočte do ruličky a naskládejte do krabičky.

Kyselé chuťovky

Skvěle vám poslouží nakládané minikukuřičky. Vypadají elegantně a uspokojí chuť na něco kyselého. Zkuste si představit, jak do sebe na romantickém pikniku soukáte utopence.

Jaké víno vybrat

Víno zvolte svěží, lehké, s citrusovými tóny, které doplní zeleninu, sýry a křupavé snacky. To splňuje např. Savignon Blanc nebo Pinot Grigio. Praktičtější je bílé víno. Kdybyste na piknik zamířili v bílé košili rovnou z práce, červené by vás mohlo pokoušet.