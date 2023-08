Chcete, aby byla vaše svatba nezapomenutelná? Máme pro vás 3 skvělé tipy

Svatební kolo štěstí

Všichni dobře známe tradiční svatební zábavu, jako je uklízení rozbitého talíře, hod kyticí a krájení dortu. Pokud ale chcete se zábavou opravdu zazářit, vyzkoušejte svatební kolo štěstí. Tato hra je originální, napínavá a svatebčané se určitě nechají strhnout.

Příprava je jednoduchá. Použijte otočný servírovací tác (koupíte třeba v IKEA) a na větší část připevněte lepicí gumou nebo oboustrannou páskou do kruhu losy. Na menší část tácu připevněte kruh s šipkou a celé svatební kolo štěstí umístěte na malířský stojan. Použijte různé druhy losů, skvěle se hodí třeba Rentiér a Super Zlatá rybka, neuděláte chybu ani s Velkou Černou Perlou či losem Mates. Fantazii se ale meze nekladou.

Do hry můžete zapojit všechny: točení si vyslouží splněním nějakého úkolu. S trochou štěstí bude na jednom z losů taková výhra, až se všem zatočí hlava.

Výslužka, která splní přání

Tahle výslužka zaručeně vyrazí vašim svatebčanům dech. Přitom příprava je úplně jednoduchá! Stačí vám krabička, dekorativní výplň, menši krabička se svatebními koláčky, miniláhev sektu nebo vína s vaši vlastní svatební etiketou, los Čtyřlístek a ozdobná stužka v barvách vaší svatby. Pak už stačí jen vše opatrně naskládat do krabičky a převázat ozdobnou stužkou. Koláčky a víno přijdou k chuti. A pokud bude štěstí na straně obdarovaného, tak ho navíc potěší výhra až 200 000 korun. To už je pěkná výslužka, že?

Dárek pro nejlepší družičku

Družičky jsou jako superhrdinky - jsou tady pro nevěstu, vždy připravené zažehnat každou krizi, která by mohla nastat. Ukažte jim, že si jejich podpory a pomoci vážíte a potěšte je milým dárkem. Jak na to? Je to snadné. Potřebujete pouze krabičku v barvách vaší svatby, dekorační výplň, minilahev Bohemia Sekt Ice, kartičku s vlastnoručně psaným vzkazem, los Velká Černá perla a další drobnosti, které můžete vybrat podle toho, co vaše družičky potěší. Nejlepší je dárečky vybírat pro každou družičku podle toho, co má ráda. Určitě ale nešlápnete vedle se svíčkou a hedvábnou škraboškou na spaní.

Vše opatrně naskládejte do krabičky a družičkám předejte, než začnete se společnou přípravou na svatbu.

Dárečky družičky jistě potěší, a stačí jen trochu štěstí, aby je potěšily i krásné, třeba i milionové výhry. Těžko si představit lepší začátek svatebního dne.