Kam jezdí na dovolenou Obamovi a Brad Pitt? Podívejte se do Château La Coste zblízka

Do Château La Coste to je z marseillského letiště slabou hodinku jízdy. Vinařství na jihu Francie, nedaleko města Aix‑en‑Provence, je známé nejen pro své Sauvignon blanc a Vermentino, ale i díky rozlehlé galerii moderního umění a světové architektury pod širým nebem. Ta se promyšleně rozkládá na 200 hektarech mezi cypřišovými háji, vinicemi a olivovými sady v areálu, v němž nechybí michelinská restaurace a pětihvězdičkové apartmány.

Není divu, že to sem láká nejen milovníky vína a umění, ale - a to se nevylučuje - také celebrity světového formátu. V roce 2019 sem přijel Barack Obama na rodinnou dovolenou a personál vám diskrétně pošeptá i o návštěvách Brada Pitta či George Clooneyho.

Do Château La Coste se jezdí ještě za jinými jmény. A je to vskutku all stars přehlídka současné architektury a moderního umění. Světově proslulý italský architekt Renzo Piano, který stojí například za londýnským mrakodrapem Shard, tu mezi dvěma vinicemi postavil mimořádný pavilon, který si protiřečí: je v podzemí, přitom je prosklený, je výrazný a přitom téměř neviditelný.

O kousek dál francouzský architekt Jean Nouvel, tvůrce Katarského národního muzea i pražského komplexu Zlatý Anděl, stvořil vinný sklípek, který vypadá jako hangár pro vesmírná plavidla. Jeho britský kolega z branže Richard Rodgers, jenž stojí za podobou Centre Pompidou v Paříži, tu má své poslední životní dílo: visutou oranžovou konstrukci, která ční na úpatí nad borovými lesy, a nese prostor pro výstavy s dechberoucím výhledem.

A můžeme pokračovat: restaurace a kaple od Japonce Tadaa Andóa, auditorium od brazilského mistra Oscara Niemeyera, múzický pavilon od Franka Gehryho, strom přání od Yoko Ono, kamenná stezka od Aj Wej‑weje, sousoší bronzových lišek od Michaela Stipea, frontmana kapely R.E.M… Kde tohle jinde na světě najdete?

Když vás unaví chození po areálu, dejte si skleničku bílého odrůd Chardonnay, Savignon blanc, Vermentino a Viognier, které tu pěstují od roku 1682, a k ní skvělé jídlo. Buď v michelinské restauraci šéfkuchařky Hélène Darrozeové, která tvoří především z místního ovoce a zeleniny (doporučujeme pečený lilek s mrkví od Bruna Cayrona), nebo v podniku, který tu má Francis Mallmann, mistr grilu dobře známý i z netflixové show Chef’s Table!