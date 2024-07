Užijte si dovolenou s pejskem bez starostí

Zejména na cesty do zahraničí je důležité psa dobře připravit. Jak se na dovolenou se psem nachystat tak, aby byla bezpečná a především bezstarostná, radí veterinářka MVDr. Andrea Štusáková.

Nezapomeňte na pas

Stejně jako člověk, i pes potřebuje na dovolenou do zahraničí svůj cestovní doklad - mezinárodní pas, takzvaný pet pas. Ten slouží jako potvrzení o tom, že je zvíře naočkované proti vzteklině. O doklad by si majitel měl požádat s předstihem u veterináře schváleného Krajskou veterinární správou. "Zvláště pokud se pas vystavuje nově, tak platnost vakcíny začíná až 21 dní po očkování. Teprve pak může zvíře vycestovat. Lidé mají často tendenci nechávat vakcinaci a následné vyřízení dokladu na poslední chvíli, třeba týden před odjezdem, ale v tomto případě to tak nefunguje," vysvětluje MVDr. Andrea Štusáková. Kromě toho musí být zvíře také očipované.



V každé zemi platí jiná pravidla

Už při výběru dovolené by měl majitel zvážit, jestli je lokalita bezpečná i pro psa. Ideální je konzultovat plánovanou cestu s veterinárním lékařem, který by měl mít přehled o rizicích v dané zemi. Podle toho pak doporučí vhodné očkování nebo antiparazitika, která zvíře při pobytu v zahraničí ochrání. "Například země na severu Evropy jako je Finsko, Irsko nebo Anglie vyžadují k základnímu očkování navíc ještě speciální odčervení proti echinokokům," přibližuje MVDr. Štusáková.



Vybavte se lékárničkou

Na cestu by si majitelé měli přibalit kromě základní výbavy také lékárničku. "Obsah lékárničky pro psa se nijak zásadně neliší od výbavy pro člověka. Kromě běžných věcí, jako je desinfekce, obvaz, nůžky a rukavice, doporučuji mít v lékárničce oční kapky, háček na vytáhnutí klíšťat, antihistaminika pro případ alergické reakce, černé uhlí a jiné. Pokud chodíte se psem po horách, hodí se s sebou mít botičku, kdyby si zvíře rozřízlo polštářek," doporučuje veterinářka.



Riziko srdečního červa hrozí i u sousedů

V zahraničí se vyskytují jiní parazité než u nás a někteří pro psy představují vážné zdravotní riziko. Příkladem je červ Dirofilaria immitis, který se v posledních letech rozšířil z jihu Evropy do Maďarska i sousedního Slovenska. Jeho přenašečem jsou komáři a svým bodnutím infikují psí tělo zárodky, které se v průběhu několika měsíců vyvinou v dospělé červy. Usazují se v plicních cévách nebo v srdci. Nejenže je léčba zdlouhavá a náročná, ale pes může nemoc šířit dál. Proto je důležitá prevence. Před dovolenou je potřeba aplikovat speciální druh antiparazitik, které doporučí veterinární lékař, a poté je podávat tak dlouho, aby ještě měsíc po návratu bylo zvíře chráněno.



Ochranu proti klíšťatům zopakujte

Pokud lidé vyráží se svým čtyřnohým mazlíčkem na výlet do přírody, ať už v zahraničí, nebo v tuzemsku, měli by neustále myslet na ochranu před klíšťaty, která jsou velice aktivní především v teplejších měsících. K dispozici jsou antiparazitika ve formě kapek za krk, antiparazitních obojků nebo třeba žvýkacích tablet. "Vždy je důležité přečíst si příbalový leták a hlídat dobu, kdy je zvíře ještě chráněno. Určitě doporučuji tyto preparáty pořizovat přímo ve veterinárních ordinacích, po poradě s ošetřujícím lékařem, který dané zvíře zná," říká MVDr. Štusáková. Klíšťata mohou zvíře nakazit například lymskou boreliózou, anaplasmózou nebo babeziózou.



Pozor na přehřátí

Na dovolenou se psem lidé zpravidla vyráží autem. Cestu je dobré psovi co nejvíce uzpůsobit, vybavit se dostatkem vody, pustit ve vozidle klimatizaci a dělat pravidelné přestávky. Pokud k přehřátí přece jenom dojde, postup by měl být stejný jako u člověka - přenést psa na chladné místo, zabalit ho do mokrého ručníku, zchladit mu packy a nabídnout studenou vodu.