"Nejsem čiči, nebaví mě sex, když neumíš mluvit." České raperky odmítají sexismus

"Nejsem čiči, já jsem lev, já mám moc" a "nebaví mě sex, když neumíš mluvit," rapuje Hellwana ve spolupráci s Arletou v tracku Das Leben, za který minulý rok získaly hudební cenu Apollo za skladbu roku. Pětadvacetiletá Arleta byla minulý rok také nominovaná jako objev roku v hudebních cenách Vinyla a k dlouhodobě ignorovaným problémům se vyjadřuje i Annet X. Minulý rok dostala cenu Apollo za desku roku a letošního Anděla za nejlepší videoklip. Ženy získávají v českém rapu velmi silný hlas.

"Annet X v hitu Hlavolamy nebo Arleta v tracku Statement popisují mizogynní muže, kteří pohlíží na ženu jako na sexuální objekt. V textech se věnují kyselostem současné společnosti a přispívají tak k tomu, aby se něco změnilo. Rap se začal zabývat i tématy, která zde dlouho neměla místo," říká hudební publicista Vojtěch Tkáč. Zároveň dodává, že i když touto cestou mladé umělkyně nabádají k tomu, aby se téma sexismu nepřehlíželo, v jiných skladbách zároveň nepopírají, že by snad ženy byly bez chyb.

České raperky prolomily status quo

Dvaadvacetiletá Annet X v tracku Hlavolamy říká: "Tolik těla online na dosah, nahota dělá z tebe psa, kdo se má kontrolovat, vyzývavý dotyky o to si říkaj. Bradavky špatně, nechci, aby mi na tebe koukaly, bejby. Zahal se ještě víc, každý si prohlídne tvoje kozy."

Podle Tkáče, který je členem poroty hudebních cen Apollo a garant kategorie Alternativa a elektronika Cen Anděl, ale "aktivistické" texty umělkyň ani jejich pohlaví roli v udělení cen nehrály. Porota ocenila skvělou produkci a v případě Hellwany a Arlety propojení dvou výrazných umělkyň.

Texty a přístup českých raperek podle něj mohou nicméně dodat sebevědomí ženám, které uvažují o hudební kariéře. "Nejen hudební ceny, které umělkyně letos posbíraly, potvrzují, že se prolomil status quo," říká Tkáč. Zároveň ale upozorňuje, že vždy záleží na konkrétním umělci či umělkyni, kteří mohou iniciovat změny ve společnosti.

"Pohlaví umělce podle mě nehraje žádnou roli v tom, jestli texty odráží společnost. Záleží pouze na hodnotách a záměrech daného tvůrce či tvůrkyně," míní Tkáč. Jako příklad uvádí skladbu Černobílý světy raperky Hellwany a rapera Idey, kteří v něm "odkazují na plytkost sociálních sítí a komunikační šeď".

Otvírají diskusi s mužskými umělci

I když se české umělkyně vůči sexismu mnohých raperů vymezují, Hellwana, Annet X i Arleta čím dál častěji hostují na nahrávkách předních tuzemských raperů. Arleta například o spolupráci s Hugo Toxxxem v tracku Kód promluvila pro Českou televizi.

"Jo, to je přesně ten moment, kdy si říkám: Arleto, ty mluvíš o sexismu, a Toxxxovi všechno odpustíš. Toxxxe poslouchám od svých třinácti. On tady tu scénu vybudoval a dál v tvorbě podporuje spoustu mladých lidí. Tomu to mám tendenci spíš odpustit než klukovi, kterému je pětadvacet. Protože ten už vyrostl v jiné době, a pokud se chce prezentovat současným, měl by se zajímat o vývoj společnosti," vyjádřila se Arleta k tomu, že i Toxxx patří k těm umělcům, kteří na svých nahrávkách používají slovo "čubky".

Hugo Toxxx feat. Arleta - Kód | Video: YouTube

Arleta, o níž se díky textům jako "Zkus nebejt mačo sexist, xxx je hnus, jseš vrak" v médiích píše jako o nové energii, která detoxikuje mužský rap, navíc dodala, že s Hugo Toxxxem vedla o jeho tvorbě debatu: "Když jsem nahrála track Statement, tak jsem se s ním bavila o sexismu, o tom, jakou má zodpovědnost za to, co dělá. A on mě poslouchal a více méně avizoval, že bude feminist bauch. Na svůj křest si pozval Hellwanu, Luisu a mě. Vydal track, ve kterém odsuzoval Dominika Feriho…" okomentovala Arleta.

K rapu měli dřív blíže muži

Podle Tkáče se rapeři nikdy nesnažili svůj svět uzavřít ženám a na rapové scéně podle něj nevzniká rivalita mezi ženskými a mužskými umělci, naopak. "Vladimir 518 nebo Hugo Toxxx často uvádí, že si vždy přáli, aby u nás vystupovalo víc raperek, a dlouho čekali na to, než jich na scénu konečně přijde větší počet. Jsem si jistý, že drtivá většina českých raperů ženské umělkyně přivítala s otevřenou náručí," míní.

Za první českou raperku je považována Lela Geislerová, která se v 90. letech stala členkou hiphopové skupiny WWW. Její jméno je spojováno i s další průkopnickou kapelou jménem Coltcha. Její hlas figuroval už na kompilaci Real Acid Juice v roce 1997, v jedné z prvních hiphopových nahrávek v republice. Tkáč uvádí, že historicky měli k rapu blíže muži, protože témata pouličního života, kterým se věnoval, byla pro ně každodenní žitou realitou.

"Neřekl bych, že by žena nemohla zpívat nebo rapovat o prodávání drog, policejním násilí, rasismu a přestřelkách gangů. Právě těmto tématům se věnoval americký hip hop 90. let, ke kterému měli historicky blíže muži. Příkladem je třeba ikonický newyorský kolektiv Wu-Tang Clan, který tvořilo devět mužů," uvádí.

Můžu si dělat, co chci

V zahraničí se proti sexismu začala v roce 1993 vymezovat například Queen Latifah. "Patří mezi první raperky, které se v jinak silně dominantním mužském světě věnovaly otázkám feminismu a úspěšně vyvracely stereotypy," říká Tkáč. V současné době se tématu ženství a feminismu věnuje například britská raperka Little Simz, která v loňském tracku Woman děkuje svým africkým ženským hrdinkám.

Témata, o kterých české hudebnice rapují, podle Tkáče odráží to, o co šlo vždy v rapu obecně - propagovat myšlenku, že si člověk může dělat to, co chce. "Že nemusí podléhat žádným trendům ani společenským požadavkům, když o to sám nestojí," vysvětluje. V té souvislosti například Arleta v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz zmínila, co pro ni v současné době znamená feminismus.

"Znamená to, že se sama rozhodnu, jaká chci být a co budu dělat, nebudu se snažit nikomu zavděčit a vypadat podle toho, jak někdo chce," říká a vysvětluje, že to pro ni vystihuje termín "Gen Z bimbo". "Ten říká, že i když kapitalizuješ své tělo a vzhled, pořád jsi ta šéfka, která se takhle prostě rozhodla vydělávat peníze. Nejsi žádná oběť sexismu, naopak. Můžeš vypadat extrémně žensky, klidně i jako Barbie," uvádí.

Když neuslyším potlesk, neuvidíte zadek

Podle Tkáče termín Gen Z bimbo na české scéně vystihuje například raperka PlayStation Princess se svou crew tanečnic. "Jejich vystoupení patří k tomu nejvíc sexuálnímu, co se dá současně na klubových pódiích vidět. A ve chvíli, kdy je právě tato forma sebevyjádření jejich volbou, nevidím na tom vůbec nic špatného," zmiňuje. Na show v Paláci Akropolis například hecovala PlayStation Princess publikum slovy: "Když neuslyším potlesk, neuvidíte zadek."

I když mladé umělkyně nabádají k tomu, aby se téma sexismu nepřehlíželo, v jiných skladbách zároveň nepopírají, že by snad byly bez chyb. "Hudebnice doslovně uvádějí, že ačkoliv kritizují zažité stereotypy společnosti, tak se nestaví do role arbitrů pravdy, kteří by se nepletli. Vedle komentářů společnosti totiž v rapových textech převažuje introspektivní pohled na vlastní subjektivní radosti i problémy. Umělkyně jako Annet X a Arleta se vyjadřují ke světu okolo nich, aniž by přitom opomíjely svět uvnitř," uvádí Tkáč, což potvrzuje i text skladby Hlavolamy od Anett X: "Okay okay okay now, není to jenom o tom, že chlapi jsou zlí, aight / Okay okay okay now, ženský umí zamotat mozečky aji líp, right? / Nesnažím se tu nic předstírat, někdy jsme moc / O tom ale někdy příště, one time next time, what?"

