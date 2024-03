"Zveřejním nahé fotky prince Harryho, chci vydělat miliony," říká striptérka

Na divoký večírek v Las Vegas z roku 2012 by jistě princ Harry, mladší syn britského krále Karla III. nejraději zapomněl. Skandál, který tehdy obletěl svět, se mu nyní znovu vrací. Striptérka Carrie Royale, která se tehdy bavila po jeho boku, by ráda na jeho jméně opět vydělala. Už dříve prodávala erotickou sadu s názvem Princ a já, která obsahovala červené spodní prádlo, malý černý kožený bičík, čelenku, pouta a vibrátor ve tvaru rtěnky. A před dvěma lety dokonce vydražila princovo spodní prádlo z oné noci.

Tentokrát se podle svých slov chystá zveřejnit dosud neviděné snímky nahého aristokrata. Vede ji k tomu nejen touha po zisku, ale také uražené ego. "Mám nějaké jeho pěkné zcela nahé fotky," svěřila se deníku The Sun. "Tyto obrázky veřejnost nikdy neviděla. Mám fotky u bazénu před nocí a záběry Harryho zcela nahého. Lidé z nich budou šokováni. Zveřejním toho mnohem víc, než co veřejnost ví. Slova, popisy, možná udělám video s rychlým přehledem toho, co se té noci stalo. A určitě zveřejním fotky. Ráda bych, aby z toho káplo pár milionů," přiznala bez okolků to, že chce na Harryho jménu vydělat.

Jenže to není jediný důvod. "Nikdy předtím jsem tyto obrázky nezveřejnila z respektu. Teď je to jedno. Je to zatracený idiot. Trochu se zlobím, že jsem byla zcela opomenuta v jeho knize. Říkám si: "Páni, z té noci mu spousta věcí unikla. Překvapuje mě, že si pamatuje něčí jméno, když byl tak šíleně opilý, ale mohl napsat o těch pár věcech, které se mezi námi staly, a to mu úplně uniklo," dodala dnes dvaapadesátiletá Carrie, podle které princi nesvědčí manželství s Meghan Markleovou.

"Harry byl tak bláznivý, miloval zábavu a byl spontánní. Kam se to podělo? Myslím, že z něj Meghan vysála život. Rozhodně je nudný a ona je ta, kdo doma nosí kalhoty," dodala uraženě.