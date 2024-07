"Cvičím a mažu se sádlem," říká Zuzana Bubílková, která odsuzuje plastiky kolegyň

Moderátorka Zuzana Bubílková je zvyklá si nebrat servítky a věci pojmenovávat tak, jak jsou. Proto se také nerozpakuje a rýpne si do žen, které ve snaze dohnat ztracené mládí podléhají trendu plastických operací a vylepšení. Ona sama ve dvaasedmdesáti letech sází na aktivní způsob života víc než na šikovné ruce chirurgů.

"Nechodím na botox, každý den cvičím," říká Bubílková, kterou prý děsí, když se někdy rozhlédne kolem sebe a vidí, jako se ženy nechávají vylepšit. "Když vidím, co se sebou moje vrstevnice dělají… je to jako ztvrdlá figurína. Rty jako pneumatiky od stavebního stroje, tak to je něco tak nepřirozeného," neskrývá svou nechuť žena, která se celý život věnuje komentování společenského a politického dění.

"Ne ke každému to jde, ale každá to chce. Mně to už tolikrát nabízeli a já to odmítla," říká s tím, že sází nejen na kvalitní kosmetiku s obsahem kyseliny hyaluronové, ale má v rukávu ještě jeden tajný tip. Není vůbec drahý a doma ho má většina z nás. "Jestli mi něco pomáhá, tak je to vepřové sádlo," říká naprosto vážně Bubílková.