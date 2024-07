Zuzana Bubílková šla před synem donaha, aby jej odradila od vztahu se starší ženou

Komička Zuzana Bubílková se nedávno rozpovídala o tom, že když byla mladá, její maminka ji otevřeně tlačila do sňatku a zcela bez skrupulí zasahovala do jejích vdavek i následného rozvodu.

"Mně bylo pětadvacet, zrovna jsem se rozešla a moje maminka se bála, že budu stará panna, a říkala mi, že když se na výšce nevdám, že už to bude na nic. Tak jsem si vzala prvního, co mě chtěl, abych měla klid, a taky jsme se rychle rozvedli," konstatovala teď s pobavením Bubílková pro eXtra.cz. Novomanželé tehdy bydleli s rodiči a to nedělalo zrovna dobrotu. Pak, jak sama Bubílková říkala, její "vysnění" muži zůstávali mimo její dosah.

A možná i proto se ona samotná moc nechtěla míchat do osobního života svého syna Tomáše. "On to tedy nepotřeboval, on si vybíral hodně, což bylo občas hrozné, protože jsem občas přijela a pokaždé tam byl někdo jiný, ale jednou jsem se ozvala, protože ho zgrajfla taková asi o patnáct let starší a on mi tvrdil, protože byl tak zblblý, že je to modelka," vzpomínala.

Když už na to přišlo, rozhodla se jeho vztah rozbít opravdu svérázným způsobem. Jelikož domlouvání nikam nevedlo, rozhodla se přistoupit k činu, na který by si ledajaká máma netroufla. "Nemohla jsem mu to rozmluvit, tak jsem udělala to, že jsem se jednou ráno neupravená svlékla donaha, ukázala jsem se mu a povídám: ‘Hele podívej, tak toto tě čeká!’"