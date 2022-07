Zuzana Bubílková nešetří nikoho. Po Patrasové si vystřelila z další slavné ženy

"Tak nevím. Mám jít na pláž, nebo na červený koberec? Už mi z toho na zámku v Třešťi Třešťí /nebo třeští? /hlava," připsala Bubílková k fotografii, na níž pózuje v růžových plavkách, sukni, domalovaným tetováním na břiše a kroužkem v nose. Evidentně tím narážela na outfit Radky Třeštíkové, která podobně oděná přišla na zahájení karlovarského festivalu.

Pod fotkou se následně objevily pochvalné reakce. "Musím uznat, že mě poslední dobou fakt bavíte, jen tak dál," napsal jeden ze sledujících. "Konečně satira pro náš rybníček," či "Miluju váš humor, paní Bubílková," zněly další komentáře.

Objevily se však i nesouhlasné reakce. "Jste smutná. Je mi vás líto. Chybí tomu sebemenší náznak srandovna a hlavně soudnosti." "Trochu sebereflexe by to chtělo, ale je to vaše volba, být trapná." Další komentující připomněl Miloslava Šimka, s nímž Bubílková připravovala politicky laděné satirické pořady. "Pan Šimek dokázal dělat humor s jakousi lehkostí, grácií. Tohle je v mých očích trochu jednodušší, až trapný, nenávistný humor."

Spisovatelka Radka Třeštíková na sebe před několika dny strhla veškerou pozornost, když na prestižní akci vynesla nejen odvážný bandeau top a sukni od návrhářky Veroniky Muškové, ale i šperk ve stylu BDSM připomínající psí obojek. "Naprosto nevhodný výběr," komentovala její outfit redaktorka Aktuálně Lea Gürtlerová. Třeštíková se později za svoji róbu omluvila.

Teprve před týdnem se Bubílková podobně opřela do Dády Patrasové. Na Instagramu zveřejnila fotku, na níž se občerstvuje po sportu, s komentářem "Po běhu mám žízeň jak Dáda." Narážela tím na poslední skandál Patrasové, když patrně pod vlivem alkoholu bourala v autě a následně odmítla dechovou zkoušku.