Zuzana Bubílková je po druhé náročné operaci nohou. Zákrok v lednu nestačil

Zuzana Bubílková podstoupila po půlroce další náročnou operaci chodidel. Vbočené palce jí totiž komplikovaly chůzi a zákrok, který provedli lékaři ještě v lednu, nevedl ke kýženým výsledkům.

"Poprvé mi to pan profesor udělal esteticky, ale měkké tkáně to nevydržely a vše se vrátilo do stavu před operací," konstatovala Bubílková pro deník Aha po operaci v pražském Motole. "Tentokrát se to provedlo radikálnější metodou."

Nelehkou situaci po drastickém zákroku, kdy jí museli lékaři zavést do palců na nohou dráty na několik týdnů, bere ovšem moderátorka s humorem. "Kdybych někoho nakopla, mělo by to pořádné grády, dráty trčí ven asi tři centimetry," uvedla se smíchem.

"Za šest týdnů je vyndají a mělo by to držet. Věřím, že to už bude v pořádku, jsem v těch nejlepších rukách," pochvalovala si. Zbytek léta ovšem stráví v speciálních pantoflích a ortézách a samozřejmě i o berlích. Speciální obuv jí teď tlačí nohy dozadu. "Takže chodím po patách. Nedovedete si představit, jak je to namáhavé."

Bubílková by měla být z nemocnice propuštěna v průběhu dneška.