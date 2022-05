Zpěvák Václav Jelínek po nehodě, při níž zemřel muž, nadýchal. Zastala se ho manželka

Když se v sobotu večer zpěvák Václav Jelínek vracel z pražského koncertu Leoše Mareše, srazil u Mladé Boleslavi svým vozem muže, který přecházel dálnici. Náraz ho pak odmrštil do protisměru, kde ho přejelo ještě jedno vozidlo. I přes veškeré pokusy o jeho oživení svým zraněním na místě podlehl.

V autě s Jelínkem cestovala i jeho manželka Marcela, která nyní přes manažera kapely Zdeňka Obhlídala poskytla své písemné vyjádření. "Nedalo se tomu zabránit. Byl to nějaký černě oblečený muž UK původu, který skočil Vaškovi přímo pod kola. Vůbec nebyl vidět. Byl to okamžik. Vašek duchapřítomně strhl volant. Kdybychom ho nabrali přímo, vlítl by třeba do kabiny, a to by mohl být náš konec. Vašek ale zachoval chladnou hlavu a běžel bezprostředně po střetu zpět na místo nehody. Vytáhl pána ze silnice sám a dával mu masáž srdce a poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů," popsala Jelínková.

Ta je v současnosti spolu s manželem v zahraničí, kam odletěli bezprostředně po tragické události na plánovanou dovolenou.

Jedna věc ale ohledně nehody zůstává nadále nevyjasněna. A tou je role, jakou v ní mohl hrát alkohol. "Řidiči jsme při opakovaných dechových zkouškách naměřili hodnoty do 0,4 promile. Řidiči jsme na místě odebrali řidičský průkaz a dopravní nehodu dále prošetřujeme. Dechová zkouška u řidičky druhého vozu byla negativní," uvedla pro CNN Prima NEWS policejní mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že výsledky odběru krve ještě nejsou známé.

Tolerovaná odchylka měřicích přístrojů, které při dechových zkouškách policie používá, je přitom 0,24 promile.