Zpěvák Joe Jonas a Sophie Turnerová z Hry o trůny se budou rozvádět

Hudebník Joe Jonas a herečka Sophie Turnerová, známá zejména ze seriálu Hra o trůny, tvořili pár od roku 2016. Často se prezentovali jako šťastná a spokojená dvojice, přesto podle jejich okolí jim to ve vztahu už nějakou dobu skřípalo. Celé léto prý strávili odděleně.

Už nějakou dobu spolu údajně moc dobře nevychází, přesto ale doufají, že se jim povede rozejít v přátelském duchu. Byl to zpěvák ze skupiny Jonas Brothers, kterou tvoří se svými dvěma bratry, kdo kontaktoval právnickou rozvodovou kancelář. Přesto se během týdne ještě několikrát objevil na veřejnosti se svým snubním prstenem.

Svůj svazek oficiálně zpečetili v roce 2018 a uzavřeli i předsvatební smlouvu, která pravděpodobně bude mít vliv na to, jak rozvod bude probíhat. Mají spolu dvě dcery, tříletou Willu a čtrnáctiměsíční dítě, jehož jméno zatím nezveřejnili. Děti chce do své péče muzikant, argumentuje tím, že s ním tráví většinu času, jelikož herečka měla poslední dobou pracovní závazky ve své rodné Velké Británii. Jako rodina se usadili v americké Floridě a Jonas své dcery bral s sebou i na turné se svými bratry.

Důvodem k odloučení Jonase a Turnerové jsou prý odlišné zájmy. Zatímco Jonasovi je 34 let a preferuje údajně čas strávený s rodinou, 27letá Turnerová si prý ještě chce užít mládí a čas tráví na večírcích. Objevují se však i hlasy, které tvrdí, že je to přesně naopak a Turnerová se už léta prezentovala jako ta introvertnější z dvojice. Domnívají se, že Jonas a jeho PR cíleně vypouštějí do médií zprávy o Turnerové jakožto o vymetačce večírků, aby zachovali image Joe Jonase jako slušného muže.