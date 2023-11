Zpěvačka Shakira se vyhnula hrozbě vězení za daňové úniky a dohodla se s prokuraturou

Zpěvačka Shakira uzavřela dohodu se španělskou prokuraturou, aby se tak nakonec vyhnula soudnímu procesu ohledně obvinění z daňových úniků. Zaplatí vysokou pokutu, píše AFP.

V opačném případě by se kauza dostala před soud, kde španělská prokuratura požadovala trest více než osmi let vězení a pokutu 23 milionů eur. To, z čeho byla zpěvačka obviněná, jsou údajné daňové úniky ve výši 14,5 milionu eur, ke kterým mělo dojít v letech 2012 až 2014. Dohoda byla na stole už v minulém roce, v tom čase ji ale Shakira odmítla.

Původem kolumbijská zpěvačka tehdy trvala na tom, že ministerstvu financí už nic nedluží, jelikož zaplatila 14,5 milionu eur a penále ve výši dalších tří milionů eur. Její obhájci navíc poukazovali na to, že do roku 2015 pobývala ve Španělsku jen občasně. Úřadům Shakira tvrdila, že je "kočovnicí bez kořenů", a trvalý pobyt měla zapsaný na Bahamách.

Španělské úřady však trvaly na tom, že v zemi strávila dostatečnou dobu, aby byla povinná platit daně. Dokazovaly to například výpisy z její karty, kde platila za služby, a také příspěvky na sociálních sítích, které mapovaly její pobyt ve Španělsku.