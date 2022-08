Olga Lounová je těhotná. Novinku oznámila velmi netradiční cestou

"Chtěla bych se s Vámi podělit o jednu věc. Leží mi na srdci už mnoho měsíců," napsala zpěvačka Olga Lounová na Instagram s odkazem, že překvapení na fanoušky čeká na jejím kanále na YouTube v nově zveřejněném videoklipu. Novinkou, o kterou se chtěla podělit, nebylo nic menšího, než že v jednačtyřiceti letech čeká svého prvního potomka.

"Tohle je asi můj nejintimnější videoklip, ale moc bych se o to s vámi chtěla podělit. Nejen proto, že tam hrají moji rodiče, moje sestra Eliška a úžasná kamarádka Anetka a holčička mojí nejlepší kamarádky, ale taky láska, kterou nosím již mnoho měsíců pod srdcem. Patříme k sobě je píseň pro všechny, kteří berou lásku jako důležitou část svého života. Ať už s někým strávíte jen pár nádherných let, stojí za to se o to stále pokoušet," napsala Lounová.

Zpěvačka už několik let tvoří pár s Janem Kreglem, který od roku 2013 působí jako šéf Hokejové školy v Kladně. I pro pětatřicetiletého Kregla půjde o první dítě.

Na založení rodiny pomýšlela Lounová už před lety a dokonce si z obavy, aby o možnost přivést na svět dítě, nepřišla, nechala zmrazit vajíčka. "Doporučuji to všem. Mám kolem sebe hodně kolegyň, které měly třeba hodně práce a těhotenství odkládaly nebo jim to nevyšlo s partnerem a pak už děti mít nemohly. Já sama jsem si z toho důvodu zamrazila vajíčka už před několika lety. Je to pro mě svým způsobem uklidňující," řekla v rozhovoru na televizní stanici Óčko.