Marta Kubišová zkolabovala. Jen chvíli předtím převzala medaili od primátora Hřiba

Primátor Prahy Zdeněk Hřib v pondělí udělil zpěvačce Martě Kubišové čestné občanství Prahy. Kubišové, která letos oslaví osmdesáté narozeniny, se ale během ceremoniálu v Brožíkově síni na Staroměstské radnici udělalo nevolno.

"Nebyl tam vzduch, moje kamarádka letěla otevřít okna. Horkotěžko šlo ale pootevřít jen jedno okénko a k tomu mě odtáhli. Cítila jsem studený pot - přesně takový, který předcházel mému prvnímu infarktu!" popsala Blesku zpěvačka.

Následné party se tak Kubišová už neúčastnila. "Celou dobu jsem si říkala - musíš to vydržet! Teď ještě ne! Lidi ti zorganizovali spoustu akcí, to jim nemůžeš udělat," dodala zpěvačka. Prozradila také, že její kardiolog je toho názoru, že se o ni pokoušel další infarkt a ona by měla společenské akce omezit a odpočívat. "Bůh snad bude se mnou a nechá mě ten život alespoň do toho prvního listopadu doklepat," říká Kubišová, která právě v ten den oslaví své životní jubileum, osmé kulatiny.

První infarkt prodělala Kubišová v den svých třiasedmdesátých narozenin. "Sice jsem tvrdila, jak budu pracovat jen do svých pětasedmdesátin, ale až moje srdíčko mě opravdu dokázalo usměrnit. Do té doby jsem byla v jednom kole. Jsem vděčná za infarkt. Nebýt jeho, mohlo to dopadnout mnohem hůře," řekla tehdy, přičemž se rozhodla ukončit svoji pěveckou kariéru.

Zdravotní problémy ji ale od té doby neopustily. Minulý rok se jí například udělalo zle během posledního rozloučení s dlouholetým přítelem Ivanem Havlem.