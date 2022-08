Zpěvačku Adele obviňovali její fanoušci z podrazu. Šlo o hubnutí

"Zhubla jsem bez pozornosti ostatních, udělala jsem to pro sebe," prozradila zpěvačka Adele v rozhovoru pro stanici Radio 4. Zároveň dodala, že rozumí tomu, proč její proměna tolik lidí zajímala. "Tu fascinaci chápu. Nesdílela jsem svou cestu tak, jak to dělají všichni ostatní. Většina jiných lidí by už o tom měla venku i DVD," prohlásila Adele.

Mnoho lidí chválilo výsledky, kterých umělkyně dosáhla, zároveň se objevilo i hodně negativních komentářů. "Dost lidí si myslelo, že jsem je podrazila, že jsem podlehla nátlaku společnosti. To mě ale nerozhodilo, vlastně mi to bylo jedno. Oni mě ve čtyři ráno nemuseli držet za ruku, zatímco jsem brečela pod návalem úzkosti a zoufale potřebovala rozptýlení," popsala zpěvačka s tím, že cesta za shozením přebytečných kilogramů nebyla jednoduchá.

Jedna věc ji přesto mrzí. A to, že se někteří sledující mohli cítit špatně, když ostatní chválili Adelinu štíhlou postavu. Podle zpěvačky to rozhodně neznamená, že by ti, kteří mají nějaké to kilo navíc, nebyli krásní.

Ona sama prý hubla hlavně proto, aby se dostala do psychické pohody. "Díky cvičení jsem se konečně dokázala na něco stoprocentně soustředit. Mám kde vybít svou energii, a to jak tu pozitivní, tak i negativní. Tím, že jsem začala sílit fyzicky, jsem se začala cítit silnější i po mentální stránce," uzavřela téma týkající se její proměny.