Zpěvačka Adele rozvod nesla těžce. Za den se s psychoterapeutem sešla i pětkrát

Adele tvořila pár s americkým ředitelem charity Drop4Drop Simonem Koneckim od roku 2011. Rok nato mu porodila syna Angela a manželství uzavřeli v roce 2018. Zdánlivě se tedy jednalo o stabilní vztah, ale k rozvodu došlo po zhruba ročním sňatku. Adele si vzpomíná na upřímnou konverzaci s přáteli jako na moment, kdy jí došlo, že v manželství jí něco neklape.

"Všichni jsme si dělali kvíz v takovém velmi módním magazínu a tam bylo něco jako, co by o vás nikdo nikdy neměl vědět?" vzpomínala zpěvačka. "A já to prostě před mýma třema přáteli řekla, něco jako, že opravdu nejsem šťastná. Nežiju. Jen se vleču."

Vůči svému tehdejšímu partnerovi ovšem zatrpklost nechová. Oceňuje ho jako stabilní element ve svém životě, a to i po rozvodu, který byl pro ni moc bolestný, navzdory tomu, že šlo o rozhodnutí z její strany. Svému muži ještě dva měsíce před rozchodem věnovala dům v Los Angeles a rozvod si vyřešili sami, bez právních zástupců. "Dosud mu věřím natolik, že bych mu svěřila svůj život," vyznala se. "Mám pocit, že on a Angelo jsou andělé, které mi poslalo samo nebe."

Na svém nedávném koncertu se přiznala, že se nedávno navrátila k psychoterapii, bez které se obešla už několik let. "Předtím, samozřejmě, když jsem procházela rozvodem, měla jsem v podstatě i pět sezení u terapeuta denně," přiznala, dokonce byla schopná se nad tím číslem i zasmát. "Ale teď už tam chodím, protože se chci jen ujistit, že každý týden překonávám samu sebe, abych si byla jistá, že vám můžu dát vše," adresovala svým fanouškům.