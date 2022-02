Zlé sny o vypadaných vlasech se změnily v realitu. Bývalý moderátor trpí alopecií

Drahoňovského přiměl k publikaci svého zdravotního stavu moment, kdy kromě vlasů a vousů přišel i o obočí a řasy. "Pro zajímavost, před rokem jsem vypadal o dost jinak. Čas od času mi sice trocha vlasů vypadla, když jsem zažíval nějakou delší stresovou etapu, ale nepovažoval jsem to za nic zvláštního. To všechno se začalo měnit na začátku léta," uvádí bývalý moderátor České televize, jenž před půl rokem odešel pracovat do Plzeňského Prazdroje.

Podle Drahoňovského jde o takzvanou alopecii universalis, tedy kompletní ztrátu všeho, co má folikuly. "Má to výhody: nemusím se nikde holit. Ale i nevýhody. Třeba tu, že mi schází chlupy v nose. Pokud mi tedy třeba při běhu teče 'nudle', je venku fakt rychle…," popisuje s tím, že příčinou ztráty ochlupení je autoimunitní reakce, přičemž spouštěčem mohou být geny či stres. Dodává, že současná medicína toho o onemocnění příliš neví.

Momentálně sedmatřicetiletý Drahoňovský čeká na výsledky imunologického odběru a podle svých slov pracuje na tom, "aby se přijal v nové podobě". "Jen 10 procent lidí vlasy opět získá. Velká část z nich je navíc získá jen přechodně. Je to příležitost věnovat se spíš nitru než vnějšku. Spíš mysli než Instagramu," tvrdí.

"Nemá to žádné jiné projevy než to, ze člověk prostě vypadá takhle. Svým způsobem je to vtipný: míval jsem na ČT někdy zlý sny o tom, ze by mi vypadaly vlasy a musel jsem skončit s vystupováním v TV. Život je jako bonboniéra," uzavírá.