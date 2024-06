Veronika Žilková vystěhovala nejmladšího syna Vincenta Navrátila z domu

Herečka Veronika Žilková je natrvalo usazená v Suchdole. Dům, který obývá, je rozdělený na dvě bytové jednotky. V jedné z nich žije ona s dcerou Kordulou a druhou má pro sebe syn Vincent s přítelkyní Beou. A právě s nimi se dohodla, že si své domovy vymění.

"Teď jsme se domluvili s Vincentem, protože jsem s větším počtem obyvatel bydlela v té menší části, tak jsme se rozhodli, že si to prohodíme. On půjde do té původní části domečku, který má ještě přistavěné patro, a já do té novější části, kterou kdysi stavěl Vincentův táta Marek Navrátil," řekla Žilková TN.cz.

Adresu ale měnit nemusí. "Ale furt je to jeden dům, jedna zahrada, která je rozdělená plotem, protože já svým dětem přeji soukromí a ony ho přejí mně. I když se navštěvujeme, tak si voláme. Ale máme v tom plotu branku, kterou kvůli psům zamykáme," dodala herečka, která si synovu přítelkyni oblíbila.

"Já si s ní rozumím. Bea je hrozně hodná. Teď jsem se smála, protože jsme se s Beou domluvily, že já jí budu dělat zahradníka, protože Bea je z Ostravy a úplně nemá vztah k zahradě a já to zbožňuju," prozradila Žilková, která za údržbu zeleně dostane od skoro snachy protislužbu.

"Já zase neumím moc s těmi sociálními sítěmi. Takže jsme se domluvily, že Bea mi bude natáčet videa na Instagram a já jí za to budu sekat trávník," dodala se smíchem.