"Ženy jsou lepší než muži," říká filmový Ken Ryan Gosling. Které jsou ty jeho?

Uspořádání světa, ve kterém by vládly ženy, tak jako je to ve filmu Barbie, by herci Ryanu Goslingovi nevadilo ani ve skutečnosti. Podle svých slov ženy obdivuje a v jejich přítomnosti se stává lepším člověkem.