Zemřel hipík Berger z Formanových Vlasů. Jak jde čas s dalšími hrdiny muzikálu

Treat Williams začínal menšími rolemi v divadlech. Mezi jeho vůbec první role patřila postava Dannyho Zuka v muzikálu Pomáda. Debut před filmovou kamerou si odbyl v polovině 70. let ve válečném snímku Orel přistává. Zlomovým okamžikem pro něj ale byla role ve Formanově muzikálu Vlasy (1979).

Stál o ni hodně. Prošel mnoha castingy, a nakonec se naštval a svlékl se do naha, čímž demonstroval, že už nemá víc co ukázat, aby filmaře přesvědčil, že právě on se do role hodí nejvíce. Risk se vyplatil, za ztvárnění hipíka Bergera byl nominovaný i na Zlatý glóbus.

Přes noc se z něj stala hvězda světového formátu. Za zmínku z jeho dalších rolí stojí například ty ve snímcích Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder, Tenkrát v Americe a seriály Everwood nebo Chicago Fire.

Treat Williams zemřel při nehodě 12. června 2023. Podle vyšetřovatelů řidič auta, které odbočovalo, přehlédl Williamsův motocykl. Hasiči poté na Facebooku uvedli, že jeden člověk byl po nehodě transportován do nemocnice letecky a druhý sanitkou.

