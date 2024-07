Zemřel Bob Newhart, známý jako profesor Proton z Teorie velkého třesku

O smrti čtyřiadevadesátiletého herce Boba Newharta, kterého čeští diváci znají například jako profesora Protona ze seriálu Teorie velkého třesku, informoval web Hollywood Reporter. Za tuto roli také v roce 2013 dostal svou jedinou cenu Emmy, přestože na ni byl v minulosti nominován hned několikrát. Podle jejich informací zemřel ve čtvrtek brzy ráno ve svém domě v Los Angeles poté, co se v poslední době potýkal s celou řadou zdravotních potíží.

Slavný seriál o podivínských fyzicích však není jediným dílem, díky kterému čeští diváci Newharta mohou znát. Objevil se například v sérii filmů o Flynnu Carsenovi, zahrál si také tatínka elfa ve filmu Vánoční skřítek. Objevil se také v Námořní vyšetřovací službě, Zoufalých manželkách či Pravé blondýnce 2.

Newhart byl ženatý s Virginií "Ginny" Quinnovou od ledna 1963 až do její smrti v dubnu 2023 ve věku 82 let. Rande naslepo jim domluvil komik Buddy Hackett. "Buddy se jednoho dne vrátil a řekl svým nenapodobitelným způsobem: 'Potkal jsem jednoho mladého muže a jmenuje se Bobby Newhart, je to komik a je katolík a ty jsi katolička a myslím, že byste se možná měli vzít,'" vzpomínala v rozhovoru z roku 2013.

Newhart měl tři děti a celkem deset vnoučat.