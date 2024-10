Ženu Zdeňka Godly oloupili. "Cikán okradl cikána," zuří zadlužený herec

Herec Zdeněk Godla, kterého proslavil seriál Most!, má za sebou velmi nepříjemnou zkušenost. Jeho manželku obestoupila skupina Romů a nabízeli jí levné parfémy. Během toho ji ale okradli o kabelku. "Cikáni z Rumunska ženě nabízeli voňavky a vzali tašku," popsal nepříjemný incident herec. "V peněžence měla peníze na velký nákup. Doklady a osobní věci. I telefon. To je vrchol, když cikán okrade cikána," rozčiluje se Godla.

Podle něj se doba mění a dřív by k ničemu takovému nemohlo dojít. "To se dříve nemohlo stát, aby cikán okradl cikána. Doba se zhoršila," posteskl si Blesku a dodal, že se se ženou rozhodli krádež ani nehlásit na policii. "Chodili bychom na výslechy a stejně by je policisté nedopadli. Tihle zloději pendlují," povzdechl si odevzdaně.

Godla se s rodinou před časem odstěhoval na vesnici ke své mamince, nyní už jsou ale všichni zpátky v Chomutově. Důvodem prý byly hlavně jeho, dnes už dospělé, děti. "Nechtěly žít na vesnici. Nebavilo je to tam." Další věcí, která mluvila pro stěhování, byla vzdálenost do hlavního města. "Z Chomutova to mám také blíže do Prahy na natáčení," říká herec, který v současnosti natáčí seriál Ordinace v růžové zahradě a čeká ho také další film.

Práce se mu hodí, protože je zadlužený a momentálně v insolvenci. "Splácení se blíží ke konci, ani nevím, kolik mám ještě doplatit. Úroky z prodlení jsou hrozné," vzdychl Godla, který se v minulosti ke svým závazkům nestavěl úplně zodpovědně.