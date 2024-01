Herec Zdeněk Godla je v dalších problémech a prosí fanoušky o pomoc

Zdeněk Godla sice minulý rok oznámil, že definitivně končí s herectvím a stahuje se z veřejného života, dlouho mu ale jeho rozhodnutí nevydrželo. Muž, kterého proslavila role v seriálu Most!, se už od roku 2007 potýká s obřími dluhy a vloni na jaře byl dokonce podán návrh na zrušení insolvence, ve které byl a která mu měla pomoci finanční závazky zvládnout.

A protože herectví mu dokáže slušně vydělat, před kameru se vrátil. Jenže ze svého bydliště se momentálně nemá jak na natáčení dostat. Automobil, který vlastnil, byl zničen při dopravní nehodě. "Na křižovatce do nás narazilo auto, ale všichni jsou v pořádku. Jen auto to odneslo. S policií a přes pojišťovnu už je to vyřešený," řekl Godla Blesku s tím, že on neřídil, protože už nějaký čas nemá řidičský průkaz.

Se svým problémem se svěřil na svém profilu na Instagramu, kde také požádal veřejnost o pomoc. "Lidičky moje zlatý, nějaké auto, které by mě dopravovalo do Ordinace, jelikož to moje je po nehodě na vrakovišti. Nemám se jak dopravovat do Ordinace a na další natáčení na Slovensko. Pokud byste někdo měl auto navíc, který ještě poslouží, byl bych vám velice vděčný," napsal Godla v příspěvku, který následně ze svého profilu stáhl.